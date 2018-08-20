«На зарплату медсестры все к школе не купишь» 10 20.08.2018, 8:23

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Как белорусам приходится экономить перед 1 сентября.

Во что обходится собрать ребенка в школу в Беларуси, и как соотносятся зарплаты родителей с тратами на подготовку к новому учебному году, выясняла DW.

Зарплаты многих белорусов ниже, чем стоимость всего необходимого школьникам к 1 сентября. Потратить на эти цели придется минимум 600 рублей (около 300 долларов в эквиваленте), утверждают родители детей школьного возраста.

Почти ползарплаты на тетради и ручки

Судя по объявлениям о найме на работу, а также по опросам минчан, согласившихся ответить на вопросы DW, даже в столице заработок у многих более, чем вдвое ниже официально объявленного среднего. Такова же и ситуация в регионах.

На адресную помощь государства могут рассчитывать малообеспеченные семьи, предельный размер единовременного пособия к учебному году - около 30 долларов в эквиваленте. Также материальную помощь оказывают и некоторые предприятия.

Кредиты к школе

Чтобы собрать ребенка в школу, различные финансовые организации предлагают специальные кредиты. "Кредит к школе", например, по ставке 9 процентов годовых на сумму от 100 рублей (около 50 долларов в эквиваленте) сейчас предлагает группа компаний "АвтоТрейдЛизинг". Условия для заемщика - зарплата более 190 рублей при официальном трудоустройстве.

Предлагают кредиты и банки. В прошлые годы они так и назывались "к школе", сегодня на эти цели можно взять обычный потребительский кредит. Но не все решаются воспользоваться этим предложением.

"Мы никогда не покупаем все сразу", - говорит мама дочери-старшеклассницы, присматривающей юбку для школы в столичном ЦУМе. Кредитов она никогда не брала: "Потратишь больше с учетом процентов, а лишних денег в семье нет".

"Приходится объяснять, что не все по карману"

В одну зарплату медсестры (в среднем в месяц 500 рублей, работаю всегда больше, чем на ставку) все к школе не купишь, делится мама 12-летнего Рената Нина. И рассказывает: "До августа либо постепенно все покупаю, либо откладываю деньги, чтобы перед началом учебного года все купить". Спортивную форму Нина купила немного большего размера, чем сейчас у Рената. Тетрадки и обложки покупает небольшими партиями, когда появляются "свободные" деньги.

Ручки, которые предпочитает Ренат, стоят впятеро дороже самых дешевых: "Ручки такие я ему покупаю. А позволить себе купить три рубашки по 50-55 рублей, которые ему нравятся, не могу. Беру минимум по 25 рублей - это то, что можно найти в минских магазинах на мальчика ростом 155 см. Ренат расстраивается, приходится объяснять, что не все, что нравится, нам по карману, да и растет быстро, иногда через три месяца все надо покупать опять. Кроссовки совсем недавно купили, уже малы". В общем 600 рублей - это только на то, что нужно прямо сейчас к 1 сентября.

Экономия на распродажах как вариант

С минчанкой Анной беседуем в магазине, куда она зашла с коляской, в которой спит трехмесячный младший сын, и с восьмилетним Ромой, он пойдет во второй класс. В школу, по его словам, уже хочется, но в магазине его гораздо больше интересует не пенал, который рассматривает мама, а прилавок с динозаврами. Он требует купить немедленно недостающего в его конструкторе динозавра, а какой будет пенал, ему все равно.

На вопрос, как вам цены на все, что необходимо для школьников, Анна с улыбкой отвечает: "Цены, возможно, и нормальные. А то, что они меня не устраивают, - это уже другой вопрос". Анна сейчас в декретном отпуске и получает в сумме 450 рублей (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет и пособие на ребенка-школьника).

"Кое-что из необходимого к 1 сентября осталось с прошлого года. Никогда не жду конца августа, основные покупки делаю во время больших скидок в течение года. Например, мокасины за 90 рублей, брюки для школы - 65, рубашка за 35, все это более, чем вдвое дешевле первоначальной цены. Вещей нужно много - на теплый и холодный сезон, плюс нарядная форма, одно носится, другое стирается, из чего-то ребенок быстро вырастает", - рассказывает Анна. По ее подсчетам, она потратила на то, что нужно для школы, около 400 долларов в эквиваленте.