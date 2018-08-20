Глава МВД Румынии извинилась перед митингующими 1 20.08.2018, 8:45

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Те, кто препятствовал массовым акциям протеста, понесут наказание.

Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан принесла извинения пострадавшим активистам во время разгона антиправительственного митинга, который прошел в Бухаресте 10 августа.

По ее словам, в ведомстве началась внутренняя проверка в связи с действиями жандармов во время разгона митинга, сообщает Agerpres.

Министр рассказала, что пока удалось выявить пять ситуаций, которые могут быть расценены как злоупотребления служебным положением.

В то же время Дан заявила, что и среди участников акции были выявлены сотни человек, которые совершили насильственные и хулиганские действия. Глава МВД подчеркнула, что именно эти действия привели к потере мирного характера мероприятия.

Всего, по данным министра, в результате беспорядков на антиправительственной манифестации помощь врачей потребовалась 452 лицам, среди которых 33 жандарма. При этом 70 человек были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что во время протестов в столице Румынии Бухаресте пострадало 440 человек.

Демонстранты выдвинули следующие требования - роспуск парламента, досрочные выборы, правительство технократов, независимость юстиции, а также создание однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры.

Люди недовольны налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивают на развитии экономики, отрасли сельского хозяйства и предпринимательства. При этом протестующие выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.