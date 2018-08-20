Белорусскоязычные родители Минска защищают свои права в суде 20.08.2018, 9:26

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Фото: Радио Свобода

Заседание начнется сегодня в 15.00.

В марте этого года в интересах 24 белорусскоязычных детей их родители обратились в Управление образования администрации Первомайского района г. Минска с просьбой создать разновозрастную белорусскую группу в одном из детских садов района. Родители просили власти создать разновозрастные группы для детей, для которых белорусский язык действительно родной, с тем, чтобы детей воспитывали в окружении других носителей родного языка, в атмосфере, где весь процесс - от бытового общения и до воспитательных программ и игр - ведется по-белорусски, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Родители просили о содействии в реализации их конституционного права на использование государственного белорусского языка в образовании и воспитании своих малолетних детей. Управление образования и потом Мингорисполком отказали родителям в их просьбе, предложив разбросать детей по «так называемым белорусским» группам в садах района, какие формально присутствуют, но на практике далеко не такой белорусскоязычный статус и был первичной причиной обращения инициативных родителей. Также не устроила родителей и обещание властей создать разновозрастные группы для белорусскоязычных детишек спустя почти 1.5 года - на 2019/2020 учебный год. Это при том, что в районе уже давно действуют 6 (!) разновозрастных групп с русским языком обучения / воспитания.

Часть родителей пошла дальше в отстаивании своего права и при поддержке РОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» обратилась в суд Первомайского района г. Минска с тем, чтобы оспорить действия чиновников от образования и добиться соблюдения гарантированного Конституцией права на реальное использование государственного белорусского языка в воспитательном процессе. Однако суд отказался от принятия жалобы родителей к рассмотрению, сославшись на то, что дело не подведомствено суду. Решение Первомайского суда родители обжаловали подав частную жалобу в Минский городской суд с тем, чтобы их дело все-таки рассмотрели по существу. Рассмотрение частной жалобы родителей состоится в понедельник 20 августа и будет проходить в открытом судебном заседании.

На заседании судья примет решение, позволить ли разрешить спор между родителями белорусскоязычных детишек и чиновниками Первомайского района в судебном порядке.

Если такое решение будет принято, то дальше должен состояться открытый суд, где родители смогут озвучить свою позицию, рассказать об их борьбе за право детей на воспитание и образование в среде родного языка, а также попытаются убедить суд встать на их сторону и вынудить чиновников к активным действий по изменению сложившейся ситуации с дошкольным воспитанием.

Заседание начнется сегодня в 15.00 в здании Минского городского суда по адресу г. Минск, вул.Дунина-Марцинкевича, 1.