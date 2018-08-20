Северная Корея согласилась на международную авиаинспекцию 1 20.08.2018, 9:30

Эксперты проведут воздушную проверку ракетных полигонов.

Северная Корея согласилась допустить экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) к воздушной проверке объектов в КНДР. Об этом сообщили в штаб-квартире ICAO, передает Радио Свобода.

Проверять будут, не пролегает ли международное авиасообщение над территориями северокорейских ракетных полигонов. В мае этого года представитель северокорейской администрации ICAO заверял, что этому есть соответствующие гарантии.

Организация планирует проверить, какие конкретно меры власти применяют для мониторинга неанонсированных ракетных пусков и информирования об этом международное сообщество гражданской авиации.

Северная Корея обещала заранее предупреждать об испытаниях ракет дальнего радиуса действия.

Ранее СМИ сообщили, что США дали Северной Корее многочисленные предложения по денуклеаризации и КНДР все их отклонила.