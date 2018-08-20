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Как обманывают белорусов: семь мошеннических схем

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  • 20.08.2018, 9:40
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На доверии граждан пытается заработать не только правительство.

Мошенники становятся изобретательней и все чаще подходят к делу с фантазией: рассказывают жалобные истории или используют новые технологии. Как наживаются на других в Витебской области? Об этом пишет издание «Витебский курьер».

1.Продают несуществующие вещи

Жительница Витебска оставляла на сайте Куфар и в социальной сети Вконтакте объявления о продаже вещей, которых у нее не было. Просматривая объявления, мошенница находила потенциальных покупателей, которые переводили деньги на банковские карты людей, не знавших о ее преступном умысле. Ущерб от продажи несуществующих шуб, колясок и прочего оценили более, чем в 18 000 рублей.

2. Предлагают «деньги в долг под процент»

С февраля по март 2018 года житель Витебска знакомился в соцсетях и предлагал «деньги в долг под процент». У преступника изначально не было денег, и он не собирался выполнять обязательства. Деньги передавали мужчине через банковскую карту или лично как предварительную оплату за расходы на нотариальные услуги для оформления договора займа. От действий мошенника пострадали 6 человек.

3. Рассказывают про умерших родственников

40-летняя женщина гастролировала по районным городам Витебской области с жалобными историями о якобы умерших родственниках. Таким образом ей удавалось получать в продовольственных и магазинах ритуальных услуг деньги и продукты питания. Средства мошенница тратила на спиртное и еду. Так, например, в одном из магазинов женщина заказала табличку на памятник с вымышленным именем и попросила у продавца в долг на пару часов 170 рублей. Мошенница побывала в Поставах, Глубоком, Шарковщине, общий ущерб от ее действий оценили в 510 рублей.

4. Делают мебель с предоплатой

29-летний мошенник из Шарковщины 4 года под предлогом изготовления корпусной мебели выманивал деньги у людей. Мужчина заключал договоры на изготовление корпусной мебели по индивидуальному проекту, брал 50% предоплаты от стоимости заказа, забирал аванс и скрывался. От действий мошенника потерпело 17 человек, ущерб оценили в 32 000 рублей.

Похожую схему использовал и житель Новополоцка, который брал предоплату за изготовление мебели, но не давал заказчикам никаких документов, в том числе договоров, подтверждающих оплату, отрицал впоследствии знакомство с клиентами. 31-летний мебельщик действовал подпольно, не спешил выполнять заказы или выполнял некачественно, а после и вовсе скрылся. От его действий пострадали 13 человек, ущерб превысил 37 000 рублей.

5. Просят деньги и обещают вернуть

48-летний предприниматель из Браслава с июня 2008 года по октябрь 2017 года выманивал деньги у людей под разными предлогами: для строительства дома, покупки автомобиля, проведение природного газа. Общий ущерб 6 пострадавших от этого человека составил больше 155 000 рублей.

6. Продают квартиры

На протяжении нескольких лет житель Витебска оказывал содействие в продаже квартир в Беларуси, действуя в сговоре с пособниками. Под предлогом помощи, обещая приобрести другое жилье, заключал договора с людьми, продавал их дома и квартиры и забирал деньги себе.

7. Обещают выигрыш от имени крупного бренда

Сообщения о купонах на крупную сумму денег, которые якобы можно выиграть, появлялись в мессенджерах от имени крупных компаний: торговых сетей «Евроопт» и «Белмаркет», сети ресторанов «МакДональдс». В ответе людей просили указать данные банковских карт, обещая перечислить денежное вознаграждение.


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