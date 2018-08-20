Politico: Меркель должна потопить «Северный поток–2» 6 20.08.2018, 9:42

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Это покажет, что Германия находится на «правильной стороне истории».

Германия помогает России с трубопроводом «Северный поток», но канцлер Ангела Меркель должна отказаться от газопровода. Это показало бы, что Берлин находится на «правильной стороне истории» и закончит политику умиротворения Москвы, пишет Politico.

Это решение стало бы выбором в пользу того, чтобы завести друзей Германии в Конгрессе США, положив конец немецкой политике умиротворения России и подтвердив статус канцлера в Европе.

Трубопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря, должен быть введен в эксплуатацию к 2019 году. Если он откроется, то удвоит пропускную способность существующего газопровода «Северный поток — 1», которая составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, и обойдет существующие трубопроводы, проходящие через Польшу и Украину. Центральная Европа и прибалтийские страны выступают против проекта Кремля как стратегической угрозы безопасности энергоснабжения.

С этим согласны даже ведущие члены консервативного блока Меркель. Манфред Вебер, глава правоцентристской группы Европейской народной партии в Европарламенте, и Норберт Реттген, председатель комитета Бундестага по иностранным делам, писали (вместе с политиками из других партий — прим. автора), что немецкое правительство «должно показать свои цвета. Европейское энергоснабжение и солидарность с нашими соседями говорят против „Северного потока — 2"».

Гюнтер Эттингер, когда с 2010 по 2014 год занимал пост комиссара ЕС по энергетике, назвал российскую энергетическую политику «новой Красной Армией Путина», обвинив Меркель в увеличении зависимости Европы и Германии от Газпрома (на Россию приходится от 50 до 75 процентов поставок природного газа из Германии — прим. автора). Два года назад чиновник из канцелярии прямо завил мне, что «Северный поток-2», который Меркель тогда причудливо описывала как чисто коммерческий проект, был ошибкой.

Но политическая истина заключается в том, что Германия содействует появлению трубопровода «Газпрома», при этом, совсем не случайно закрепляя свою роль распределительного узла «Северного потока».

ВАШИНГТОН ВЗВЕШИВАЕТ

Трубопровод — это еще один раздражающий фактор для США. Президент Дональд Трамп в прошлом году подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», принятый при почти единогласной поддержке Республиканской партии, в котором трубопровод назван геостратегическим оружием, нацеленным на союзников и друзей Америки в Европе. Это позволяет США принять меры, направленные на прекращение его строительства. Санкции могут быть применены к компаниям, работающим непосредственно на строительстве трубопровода, который выходит на берег Балтийского моря в городе Лубмин, по соседству с собственным избирательным округом Меркель.

Несмотря на это, Трамп ничего не делал на протяжении года с тех пор, как закон был введен в действие, а в Германии говорят, что опасность действий США отступает.

«Мы получили заверения, что проекты газопроводов будут исключены из санкций», — заявила в июне журналистам пресс-секретарь правительства Германии. Не было ни слова о том, когда и от кого пришло американское обещание.

Нежелание Трампа действовать против «Северного потока — 2» стало очевидным в июле, когда он встретился с Путиным в Хельсинки в ходе переговоров один на один.

Оба президента выступили с заявлениями, указывающими на готовность Трампа принять «Северный поток-2» как свершившийся факт, а Путин предложил разделить европейский рынок природного газа между его продукцией и сжиженным природным газом, экспортируемым из США. Здесь встретились два деловых друга, похоже, создающих дуополию, с российской долей, очевидно, большей, чем у Америки.

Говоря об экспорте танкерами американского сжиженного природного газа в Европу по неконкурентным ценам, президент США сказал: «Мы должны конкурировать с трубопроводом». Он предложил Путину быть «хорошим конкурентом», назвав это «комплиментом». Путин ответил: «Мы можем вместе работать над регулированием международного рынка, потому что никто из нас не заинтересован в резком падении цен».

Правительство Меркель это могло лишь настороженно воодушевить.

ЭФФЕКТ ПУТИНА

Но выступление Трампа в Хельсинки, где его обвинили в том, что он стал рабом бывшего оперативника КГБ, и его отказ признать правильными выводы своих спецслужб о продолжающемся вмешательстве России в американский избирательный процесс глубоко расстроили как республиканцев, так и демократов в Конгрессе. Сенатор Джон Баррассо, республиканец из Вайоминга, заявил: «Мы хотим повернуть вспять энергетическое вторжение России в Европу».

Получается, теперь, в свете непостоянства Трампа, становится очевидно, что он больше сосредоточен на продаже американского газа, чем на противостоянии трубопроводу, который является причиной уязвимости Европы в области энергоснабжения? Назначая Россию ответственной за отравления в Великобритании и имея перед глазами данные опроса, которые говорят, что 71 процент американцев считают Россию большей угрозой, чем Иран, президент вполне может захотеть выглядеть более жестким в отношении Москвы перед выборами в Конгресс в ноябре.

По сути, предлагаемые в Конгрессе новые санкции говорят именно об ударе по российскому энергетическому сектору. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить «Ост Аушусс», совет, который представляет немецкий крупный бизнес, находящийся в объятиях России, стонать об «экстерриториальных» санкциях «Северного потока — 2», которые атакуют «наше демократическое право суверенитета».

В очередной раз Меркель, кажется, перехитрила сама себя. Ее действия по обороне «Северного потока — 2», которые можно сейчас наблюдать, одинаково не защищают собственных избирателей — от перепадов настроения Трампа, и не снимает нервного напряжения союзников по НАТО на востоке и на севере — из-за все более крепких энергетических объятий Путина.

Если бы Меркель действительно была способна к лидерству в эпоху, когда, как она говорит, Европа в принятии решений не может полностью полагаться на Америку, она бы убила «Северный поток — 2» на саммите с Путиным.

Не задерживайте дыхание.