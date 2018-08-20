«На Площади была создана Национальная гвардия, куда записались две тысячи мужчин» 2 20.08.2018, 9:52

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Как белорусы боролись с ГКЧП.

Хотели спасти советскую империю, а в результате ускорили ее демонтаж. 27 лет назад реакционные коммунистические силы создали Государственный комитет чрезвычайного положения, по-русски ГКЧП, сообщает «Белсат».

Пока в Москве с путчистами боролся президент РСФСР Борис Ельцин, Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси выступил с заявлением о полной поддержке ГКЧП.

Сергей Наумчик, депутат Верховного Совета Беларуси (1990-1996), вспоминает: «Мы пошли к Дементею – и требовали от него выразить полную поддержку Горбачеву, поддержку Конституции. Дементей отказался. Кебич, как член ЦК Бюро, поддержал, но реально он залег на дно, он отмолчался».

Единственным очагом сопротивления государственному перевороту в нашей стране был Белорусский Народный Фронт. В то время когда депутаты в парламенте добивались созыва внеочередной сессии, на минской площади Ленина, ныне Независимости, собралось акция протеста. Тогдашний руководитель Дружины БНФ Вячеслав Сивчик вспоминает, что митингующие в течение недели день и ночь стояли на Площади.

Вячеслав Сивчик, руководитель Дружины БНФ (1990-1995), вспоминает: «На Площади, снизу, была сформирована Национальная гвардия, куда добровольно за очень короткий период записались 2000 мужчин. Они были разбиты на сотни, и таким образом Белорусский Народный Фронт даже получил свои исполнительные структуры, которые многое могли сделать в августе, если бы были немного другие действия».

Сергей Мацкойть, участник протестов в 1991 года, вспоминает: «Какого-то ужаса особенно я и не видел. Все ждали перемен, все ждали перемен к лучшему. И настроение, действительно, на Площади было возвышенным».

Но опасаться было чего. Современники свидетельствуют: в Минске уже стояли наспех зарешеченные вагоны, а в Витебске на улицах появились части местной дивизии.

Путч выявил: коммунисты в Беларуси в своей массе враждебно относились к перестройке и демократизации. Местные партийные ячейки по всей республике выражали свою приверженность путчистам.

Пожалуй, единственным громогласным исключением на властном уровне стало постановление президиума Гомельского городского совета о неподчинении ГКЧП с призывом объявить независимость.

Андрей Толчин, член президиума Гомельского горсовета (1990-1994), вспоминает: «Это решение мы приняли утром 20 августа в 1991 году, когда еще вовсю горели страсти вокруг ГКЧП, когда ГКЧП, как говорят, был еще в Москве в силе».

Падение ГКЧП стало шоком для коммунистов в Беларуси. 24 августа растерянный председатель Верховного Совета Николай Дементей созывает сессию. Под давлением депутатов БНФ и митингующих на Площади парламент, абсолютное большинство которого составляют коммунисты, запрещает деятельность Коммунистической партии и комсомола. Создается парламентская комиссия для расследования поддержания ГКЧП во главе с депутатом от БНФ, полковником милиции Игорем Пырхом.

Сергей Наумчик, депутат Верховного Совета Беларуси (1990-1996): «Были названы те, кто ГКЧП поддержал. Фактически, это была вся коммунистическая верхушка БССР, руководители областей. Но наказан никто не был. Почему? Ответ на это прост: все эти люди как были, так и остались у власти. Просто нам удалось сместить Дементея - и провести на его место Шушкевича».

Между тем жаркая августовская неделя 1991 принесла нечто гораздо большее - независимость. 25 августа все тот же Верховный Совет по требованию БНФ придал Декларации о суверенитете Беларуси конституционный статус.

Вячеслав Сивчик, руководитель Дружины БНФ (1990-1995): «Это великолепные были события, потому что независимость не была связана с массовыми убийствами людей, с войнами, что было вполне возможно. То, что сейчас происходит на Донбассе, - яркий пример; то, что происходило в Югославии, тоже. Такой сценарий был абсолютно возможен и в Советском Союзе ».

Но худшее миновало. 19 сентября 1991 г. страна получила новое название - Республика Беларусь, были утверждены государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». А уже 8 декабря в Беловежских Вискулях главы Беларуси, России и Украины подписали окончательный приговор красной империи.