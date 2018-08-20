В Новой Зеландии министр поехала рожать на велосипеде 5 20.08.2018, 10:16

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Джули Джентер

Ехать нужно было под горку.

В Новой Зеландии 38-летняя беременная министр по делам женщин Джули Джентер отправилась в роддом на велосипеде.

Об этом сообщает BBC.

Джентер по совместительству выполняет обязанности помощницы министра транспорта, а также известна как любительница ездить на велосипеде.

"Ну вот, момент настал, пожелайте мне удачи! Мы с моим партнером выбрали велосипеды, потому что в машине не хватило места для группы поддержки", - написала Джентер в Instagram.

Путешествие на велосипедах с электромотором было под горку.

"В последние недели нужно было бы чаще забираться на велосипед, чтобы инициировать роды!" - пошутила Джули.

Джули Джентер присоединилась к числу женщин-политиков, которые не боятся совмещать карьеру с материнством. Первая женщина-парламентарий Новой Зеландии родила ребенка находясь в должности в 1970 году. В 1983 году другая женщина-политик впервые покормила младенца грудным молоком на рабочем месте.