Видеохит: Дельфины показали очевидцам необычный стиль рыбалки 20.08.2018, 10:19

Хорошо спланированная работа дельфинов в команде поражает.

Если посмотреть на кадры, снятые в Южной Каролине (США), то в первый момент можно пожалеть дельфинов, которые как будто по неосторожности выбросились на берег, пишет 120.su.

Однако, этот якобы несчастный случай вовсе таковым не является — это часть хорошо спланированной рыбалки, требующей быстрой скорости, умения работать в команде и отличного мастерства.

Несколько дельфинов собираются в стаю и гонят рыбу к берегу, так что у жертв не остаётся иного выхода, кроме как выпрыгивать на песок.

Тогда-то дельфины хватают добычу, а после, совершая телом энергичные движения, возвращаются обратно в воду.