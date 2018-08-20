Профсоюзный лидер из Германии: Я вообще удивлена, что такой процесс может происходить 2 20.08.2018, 10:26

Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Профсоюз РЭП - организация, которая действительно хорошо работает.

Суд над лидерами Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадием Федыничем и Игорем Комликом взял тайм-аут до 24 августа, когда будет вынесен приговор по "делу профсоюзов", пишет правозащитный центр «Весна». За каждым судебным заседанием наблюдают представители глобального союза IndustriALL, членской организацией которого является профсоюз РЭП.

На суде 17 августа присутствовала лидер профсоюза IG Metall (Германия), наблюдатель глобального союза IndustriALL Габриэла Ибром.

Представительница глобального союза IndustriALL прокомментировала судебное заседание, на котором ей довелось побывать:

"Я вообще удивлена, что такой процесс может происходить. Профсоюз РЭП - организация которая действительно работает и работает хорошо. Нам не совсем понятны причины, почему этот процесс здесь проходит. Сегодня я услышала в суде, что никаких важных причин для того, чтобы дело довести до суда нет, и оснований для этого в суде я не увидела".

Габриэла Ибром говорит, что давление на профсоюзы в других странах также имеет место, но не в такой жесткой форме:

"В истории Германии тоже было давление на профсоюзы, да и в других странах тоже, но не в такой жесткой форме. Я так поняла, что они не платили налоги ... У нас профсоюзы также не платят налоги, поскольку это некоммерческие организации... "

Напомним, Геннадий Федынич был задержан 2 августа 2017 года. На его квартире и по месту работы прошли обыски, изъяты носители информации, документы. На офис организации наложен арест.

Позже Федынич был отпущен под подписку о невыезде за пределы страны. Игорь Комлик содержался под стражей с 2 августа 2017 года по 2 октября 2017 года. Его также освободили из СИЗО под подписку о невыезде.

Обвинение просит для Геннадия Федынича и Игоря Комлика наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа на 5 лет с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.