Соболенко поднялась на 25-е место в мировом рейтинге
- 20.08.2018, 10:39
Белорусская теннисистка впервые в карьере вошла в топ-30 рейтинга WTA.
В обновленном рейтинге ВTA от 20 августа чешка Петра Квитова поднялась на пятую строчку. Белоруска Арина Соболенко занимает 25-е место, передает pressball.by.
Рейтинг ВTA. 20 августа
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975.
3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5482.
4 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5305.
5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4840.
6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105.
9 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3815.
10 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3787.