Соболенко поднялась на 25-е место в мировом рейтинге 20.08.2018, 10:39

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Белорусская теннисистка впервые в карьере вошла в топ-30 рейтинга WTA.

В обновленном рейтинге ВTA от 20 августа чешка Петра Квитова поднялась на пятую строчку. Белоруска Арина Соболенко занимает 25-е место, передает pressball.by.

Рейтинг ВTA. 20 августа

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061.

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975.

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5482.

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5305.

5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4840.

6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105.

9 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3815.

10 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3787.