У здания посольства США в Турции произошла стрельба 20.08.2018, 10:43

Атака произошла на фоне ухудшающихся отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Несколько выстрелов прогремели возле здания американского посольства в столице Турции сегодня рано утром. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили полиция и представитель посольства.

Атака произошла на фоне ухудшающихся отношений между Анкарой и Вашингтоном из-за задержанного Турцией американского пастора и ряда других разногласий.

Сотрудник полиции на месте происшествия сообщил Reuters, что выстрелы прозвучали около 5 утра по местному времени (совпадает с московским). Стрельба велась из проезжавшего мимо посольства автомобиля. Посольство сейчас закрыто на время исламского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

“Мы можем подтвердить, что у посольства США этим утром произошёл случай нарушения безопасности. У нас нет данных о каких-либо ранениях, мы разбираем детали”, сказал представитель посольства США Дэвид Гейнер.

“Мы благодарим Национальную полицию Турции за быстрое реагирование”.

Полиция ищет нападавших, которые скрылись с места преступления на белой машине, сообщило CNN Turk. По данным канала, у здания посольства раздались четыре или пять выстрелов.

Посольство США в Анкаре и консульство в Стамбуле неоднократно становились объектами нападений.