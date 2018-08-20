Заржавевшая Россия 2 20.08.2018, 10:53

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Основной источник всех проблем России — авторитарная власть.

В России усугубляются социальные и экономические проблемы. Представители политических партий и управленцы различных уровней власти порой высказывают свои мнения насчет этих требующих скорейшего решения проблем, но дальше слов дело не идет, пишет турецкое издание Artı Gerçek (перевод - inosmi.ru).

Одна из самых актуальных проблем российского общества — сохранение стабильности внутри государства. А именно — предотвращение политических кризисов и обеспечение поступательного движения вперед в области расширения демократических преобразований. Политическая система страны крайне далека от совершенства, и она не может в полной мере гарантировать гражданам всех конституционно закрепленных прав и свобод.

Продолжает хромать и экономика страны. Лидеры государства в течение долгого времени делают акцент на том, что Россия должна перестать опираться на прибыль, получаемую от продажи за рубеж природных ресурсов, и искать новые резервы для развития.

Важнейшая задача страны — избавиться от сырьевой зависимости. Путь к решению этой проблемы лежит через возрождение разрушенного машиностроения, инновации и использование современных наукоемких технологий.

Другая проблема — бедность широких слоев населения, и это эксперты ставят на одну из первых позиций по значимости. Разрыв между богатыми и бедными очень велик, более 19% населения России проживают за чертой бедности.

Еще одна проблема, которую не может отрицать ни один серьезный эксперт, — сильное повышение уровня алкоголизации в России. Чрезмерное употребление спиртных напитков ведет к общей деградации населения и увеличению смертности. Алкоголизация главным образом является следствием нерешенности социальных проблем, потери жизненных ориентиров, безработицы. Факты показывают, что население России медленно, но неуклонно сокращается. С запуском процессов, которые должны были поставить Россию на путь цивилизованного развития, уровень смертности растет, а рождаемости — снижается. Даже оптимистичные данные Росстата (российского статистического учреждения) говорят о том, что к 2031 году численность населения России упадет с нынешних 143 миллионов человек до 141 миллиона.

Основной источник всех проблем России — авторитарная власть. Именно она, действуя в своих интересах, сформировала однобокую экономику, зависимую от нефти и природного газа… Такую экономику легко контролировать. При непрозрачных доходах осуществляются непрозрачные расходы. Эта авторитарная власть подавила общественную и политическую жизнь в стране, чтобы удержать в своих руках монополию на власть. Эта власть вовлекла страну в социально-экономический кризис и не оставила перспективы его преодоления. Эта власть создала такую ситуацию, что даже ее государственные корпорации находят более выгодным вкладывать инвестиции за рубежом, а не в России.

Из-за авантюрной внешней политики этой власти Россия оказалась изолированной в мире, осталась без союзников и подверглась международным санкциям со стороны всех развитых стран мира, что лишило страну новых технологий и инвестиций.

Авторитарная власть может опираться только на монополизацию и централизованную экономику, но такая экономика не в состоянии производить новые товары и технологии, она лишена стимулов к развитию. Увеличение количества долларовых миллиардеров и миллионеров в неразвивающейся стране подтверждает искусственный характер организации экономики.

Россияне лишены альтернативы и возможности выбрать новую власть, которая необходима для изменения политики и смены курса. Эта власть не желает добровольно уходить, потому что она глубоко запустила руки в государственные финансы, которыми питается. Добровольный уход обнаружит множество правонарушений и беззаконий, поставит вопрос о правовой ответственности за многие действия и решения. Именно поэтому из политики исключена реальная оппозиция, которая в противном случае могла бы задавать неудобные для власти вопросы. Для создания видимости соблюдения конституции была создана управляемая квазиоппозиция, которая не задает вопросов и не оспаривает действия власти.

Ко всем этим отчетливо проявляющимся проблемам можно добавить и следующие. Монополии. Куда ни посмотри, всюду монополии с государственным участием. Монополия — важнейшее препятствие для развития. В отсутствии конкуренции все ржавеет и гниет. А другая проблема — зависимость судебной системы от государства. Каждый, кто сталкивается с несправедливостью государственных институтов, понимает, что победить государство в суде невозможно.

Еще следует отметить огромное множество чиновников и надзирателей. Каждый гражданин, помимо себя и своей семьи, кормит еще 15 чиновников. А не решается все это потому, что все эти проблемы являются опорой нынешней системы. За счет них система продолжает свое существование и постоянно переизбирает сама себя.

Это лишь самые острые и актуальные проблемы современной России. Решить их можно только комплексно. Конечно, многое здесь зависит не только от доброй воли властных структур, на которую сложно рассчитывать, но и от активной сознательной деятельности гражданских институтов и организаций — и граждан, болеющих за судьбу России.