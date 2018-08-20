Отпуск-2018: Куда поехать недорого отдохнуть в августе 20.08.2018, 11:23

Еще есть время, чтобы идеально отдохнуть этим летом.

Куда отправиться в отпуск в августе 2018 года и получить массу удовольствия от отдыха? Какие направления популярны среди туристов в этом году?

На август приходится пик сезона отпусков, пишет korrespondent.net. Согласно стереотипному мышлению многих людей, именно в последний летний месяц наиболее благоприятные погодные условия для пляжного отдыха. Кроме того, это последний месяц каникул и, как считают родители, лучшее время для оздоровления ребенка перед новым учебным годом.

Цены на отдых в августе 2018 кусаются, но подобный фактор туристов не отпугивает, они предпочитают отдых в августе на море и лучше, если это получится сделать по системе “все включено”.

Как недорого отдохнуть в августе 2018 и куда лучше поехать отдыхать с ребенком:

Собираем чемоданы в Турцию

Самое популярное туристическое направление в летний сезон, особенно для отдыха с детьми. Собираясь в Турцию, необходимо быть готовым к завышенным ценам и большому скоплению людей.

В августе на родине султана Сулеймана всегда хорошая погода - +28…+35, а температура воды в Черном море достигает 28 градусов тепла. Туроператоры советуют выбирать курорты, где в тени деревьев можно спрятаться от зноя: Бодрум, Фетхие, Даламан, Кемер. Популярными остаются Анталия, Алания, Мармарис.

Путешествуем по Черногории

Давно стала популярной среди туристов, обожающих пляжный отдых, благодаря: средиземноморскому климату, теплому морю и чистым пляжам. Удивляет Черногория довольно демократичными ценами на проживание и питание.

Поскольку здесь кроме моря есть горные пороги, в стране всегда наплыв активных туристов, которые чередуют ленивый отдых с вояжами по горным хребтам.

В отпуск в Хорватию

Все чаще туроператоры предлагают пляжный отдых в этой балканской стране. Привлекательность Хорватии - в комфортном климате, воздух и вода не холоднее +25. На западе страны более прохладно, что в августе очень даже кстати.

В Хорватии есть на что посмотреть, ведь и Дубровник, и Задар, и Сплит ставятся потрясающей архитектурой. Пляж - галечный.

Едем отдыхать в Португалию

Жемчужина пляжного отдыха Южной Европы. В Португалии в августе воздух прогревается до +25, вода - до +20. Отдыхающим лучше обратить внимание на Лиссабонскую Ривьеру и Мадейру.

Пляжи - песчаные, пассивный отдых на берегу можно заменить на серфинг и дайвинг. Страна - кладезь для туристов любящих экскурсии.

Летим на отдых в Грецию

Эту страну невозможно оценить и рассмотреть впопыхах. Необходимо выбрать один конкретный регион или остров и исследовать его вдоль и поперек.

В Греции шикарные морские побережья, многие пляжи отмечены голубым флагом. С детьми можно посетить знаменитые греческие аквапарки.

Туризм в стране достаточно развит, в каждом регионе россыпь отелей разного уровня, а значит у каждого получится отдохнуть “по-карману”.

На все включено в Египет

Туристическое направление, которое популярно круглый год. Несмотря на то, что летом в Египте изнуряющий зной, туристов манят развитая инфраструктура и доступные цены.

На всех египетских курортах есть детская анимация. Здесь понравится любителям дайвинга, обязательно надо поехать посмотреть на знаменитые египетские пирамиды, совершить прогулку по пустыне на верблюде.

Для отдыха выбирают Шарм-эль-Шейх, Хургаду или набирающую популярность Табу.

В сказочную Испанию

Страна для элитного пляжного отдыха. В Испании есть на что посмотреть, а количество достопримечательностей на квадратный метр порою зашкаливает.

Невозможно оказаться здесь однажды и не увидеть: Королевский дворец в Мадриде, Пласа-Майор, Парк Гуэль или экспозицию Музея Прадо. Последний летний месяц - сезон распродаж и выгодно сходить на шоппинг, прикупив стильные вещи по бросовым ценам.

В августе в Испании проходят различные фестивали и отдыхающих ждет насыщенная культурная программа.

Отпуск в Болгарии

Идеально подходит для отдыха с детьми разных возрастов. Популярные болгарские направления: Солнечный Берег, Созополь, Золотые Пески. В августе здесь сухо, температура воздуха - +24…+30, воды - 24 градуса выше нуля.

В Болгарии развит туристический бизнес и даже в высокий сезон можно найти жилье самостоятельно. Во многих отелях сдаются апартаменты с кухонным блоком, поэтому закупившись продуктами в местном супермаркете, можно существенно сэкономить на питании.