Россия отказалась от строительства вертолетоносцев 2 20.08.2018, 11:35

Россия не собирается строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота.

Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Манутров.

Ранее в июне вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что проектирование и строительство вертолетоносцев начнется в России после 2020 года.

Речь о строительстве Россией собственных вертолетоносцев зашла после того, как в августе 2015 года Франция отменила сделку в 1,4 миллиарда долларов на продажу Москве двух вертолетоносцев класса "Мистраль"в ответ аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Тогда же курировавший ВПК вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, говорил, что на строительство вертолетоносцев может пойти компенсация, выплаченная Францией после разрыва контракта.