закрыть
20 августа 2018, понедельник, 12:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Россия отказалась от строительства вертолетоносцев

2
  • 20.08.2018, 11:35

Россия не собирается строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота.

Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Манутров.

Ранее в июне вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что проектирование и строительство вертолетоносцев начнется в России после 2020 года.

Речь о строительстве Россией собственных вертолетоносцев зашла после того, как в августе 2015 года Франция отменила сделку в 1,4 миллиарда долларов на продажу Москве двух вертолетоносцев класса "Мистраль"в ответ аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Тогда же курировавший ВПК вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, говорил, что на строительство вертолетоносцев может пойти компенсация, выплаченная Францией после разрыва контракта.


популярное за неделю

Мнение

Уже не цепляет
Уже не цепляет Ирина Халип
Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко