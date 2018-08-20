Джокович стал первым теннисистом, побеждавшим на всех девяти «Мастерсах»
- 20.08.2018, 11:50
Серб собрал всю коллекцию «Мастерсов», обыграв Федерера в финале турнира в Цинциннати.
Десятая ракетка мира Новак Джокович, в финале Цинциннати обыгравший вторую, Роджера Федерера, 6:4, 6:4, стал первым игроком, побеждавшим на всех девяти турнирах серии «Мастерс», передает «Прессбол».
Чемпион «Уимблдона» выиграл первый «Мастерс» за два года, 31-й – всего и уступает по этому показателю только Рафаэлю Надалю (33).
В личном противостоянии с 37-летним швейцарцем, семикратным чемпионом Цинциннати, Джокович вышел вперед 24-22, одержав третью победы подряд.
Pure GOLD 🙌— Tennis TV (@TennisTV) 19 августа 2018 г.
The moment @DjokerNole became the first ever winner of the Career Golden Masters. #CincyTennis pic.twitter.com/27n8EAOCxj