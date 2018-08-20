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Джокович стал первым теннисистом, побеждавшим на всех девяти «Мастерсах»

  • 20.08.2018, 11:50
Новак Джокович

Серб собрал всю коллекцию «Мастерсов», обыграв Федерера в финале турнира в Цинциннати.

Десятая ракетка мира Новак Джокович, в финале Цинциннати обыгравший вторую, Роджера Федерера, 6:4, 6:4, стал первым игроком, побеждавшим на всех девяти турнирах серии «Мастерс», передает «Прессбол».

Чемпион «Уимблдона» выиграл первый «Мастерс» за два года, 31-й – всего и уступает по этому показателю только Рафаэлю Надалю (33).

В личном противостоянии с 37-летним швейцарцем, семикратным чемпионом Цинциннати, Джокович вышел вперед 24-22, одержав третью победы подряд.


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