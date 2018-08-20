Джастин Трюдо объявил об участии в выборах 2019 года 20.08.2018, 12:15

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады объявил, что примет участие в парламентских выборах в качестве лидера Либеральной партии страны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что примет участие в парламентских выборах 2019 года в качестве лидера правящей Либеральной партии страны. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в Монреале на партийном съезде, передает ТАСС.

«Сегодня я представляю мою кандидатуру [и буду участвовать в парламентских выборах 2019 года]. 2019 год наступит уже скоро», — сказал он во время своего выступления, которое транслировалось на его странице в социальной сети Facebook. «Давайте вместе сделаем Канаду лучшей страной для всех канадцев», — призвал своих сторонников Трюдо.

43-и парламентские выборы в Канаде состоятся 21 октября 2019 года. Основная борьба за 338 кресел в нижней палате парламента — Палате общин — традиционно развернется между тремя крупнейшими партиями страны: Либеральной, Консервативной и Новой демократической.

На выборах 2015 года либералы набрали 39,5% голосов избирателей, консерваторы — 31,9%, а новые демократы — 19,7%. Лидер победившей партии становится премьер-министром Канады.