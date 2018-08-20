Две трети россиян верят в заговор против «духовных скреп» 15 20.08.2018, 12:28

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«Скрепы» расшатывает некая организация.

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 63 процента россиян верят в существование некой организации, которая пытается разрушить духовные ценности в стране, сообщается в понедельник, 20 августа, на сайте центра.

66 процентов жителей страны считают, что члены этой организации подтасовывают факты и пытаются переписать историю. Социологи ВЦИОМ отмечают, что в существование тайного общества верят в основном люди от 45 лет и старше и те, у кого среднее специальное образование.

Только 26 процентов россиян уверены, что такой группы не существует. Меньше всего вера в силы, которые разрушают духовные ценности в стране, у молодежи от 18 до 24 лет.

Что об этом думают эксперты:

Руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте России Олег Чернозуб заявил, что такая группа лиц действительно существует, а результаты опроса указывают «на повышение критичности общественного сознания» в этом вопросе. При этом он отметил, что имеет в виду группу лиц, объединенную не организационными, а «идейными узами».