«Часто говорят, что впервые видят белоруску» 2 20.08.2018, 13:00

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История девушки, которая в одиночку посетила 35 стран.

Сезон летних отпусков заканчивается, но еще не поздно урвать свои законные недели на берегу теплого моря или на вершинах гор. А что делать, если поехать в дальние страны очень хочется, а компании нет?

Путешествия в одиночку становятся все более популярными, и число соло-путешественников растет, особенно среди женщин. О плюсах и минусах такого путешествия tut.by рассказала Евгения Болбас: девушка в свои 26 лет объездила более 35 стран, большую часть которых она посетила одна.

— Я родилась в семье моряка, на Дальнем Востоке, наверное, поэтому мне дома не сидится, — смеется Евгения. — Очень хорошо помню, как мы с семьей долго-долго возвращались в Беларусь по Транссибирской магистрали. А вот Китай, в котором я была в детстве, почти не помню. Видимо, придется туда еще раз отправиться.

Первое самостоятельное путешествие Женя совершила в 19 лет. Говорит, что поехала одна, потому что не нашлось компании: зарегистрировалась в организации «Лига добровольного труда молодежи», нашла волонтерский проект и отправилась в Португалию на месяц.

— Визу сделала во французском посольстве. А вот билет покупала в кассах. Тогда не было такого доступа к информации, да и про лоукосты никто не слышал. Я пошла на проспект Независимости, где были авиакассы, шлепнулась на стульчик и сказала, что мне нужно попасть в Лиссабон. Конечно, мне было страшновато, но дух приключений во мне был крепче страха.

Ехала Женя с огромным чемоданом, о чем сейчас вспоминает не без сожаления. В дальнейшем она побывала в Италии, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Палестине, Израиле, Монако, Боснии, Сербии, Албании, Черногории, Греции и других странах, куда отправлялась почти налегке.

— Это просто вопрос эволюции сознания. Оказывается, что человеку для жизни не нужно так уж много вещей. Вот в первый раз я взяла чемодан на 24 килограмма, в аэропорту выяснилось — перевес. На стойке регистрации посоветовали часть вещей переложить в ручную кладь. В спешке я хапнула всю косметику. Нужно ли добавлять, что ровно через пять минут вся косметика оказалась в мусорке, куда ее отправил таможенный контроль ?

Сейчас девушка в поездки берет небольшой рюкзак на 32 литра.

— Неважно, на сколько я еду — две недели или три. Мне нужно примерно одинаковое количество одежды. Можно здорово сэкономить пространство, если пользоваться сухим шампунем — это еще и гель-душ, и мыло. Вместо классического дезодоранта — солевой кристалл. Из обуви нужны сланцы, босоножки, кроссовки. Из медикаментов не забывайте взять уголь, обезболивающие и пластырь. Теперь о гардеробе: нужно выделить несколько комплектов, которые легко между собой сочетаются. А еще я часто беру в поездки те вещи, которые мне уже не нужны, и в конце пути оставляю их или дарю кому-нибудь.

Книги девушка с собой не берет, в свободное время предпочитает записывать свои впечатления в блокноты Moleskine, которых накопилось уже шесть штук.

— Очень круто перечитывать записи, какие-то детали, истории, зарисовки. Они потом сотрутся в памяти, а тут все сохранится. Интересно, что один из дневников у меня украли в Марселе. Подумали, что это кошелек. Центр Марселя — ужасное место, не ездите туда. — весело говорит девушка. — Хотя там, на Лазурном берегу, самые красивые морские пейзажи, которые я видела в жизни. Скалы и голубая-голубая вода.

Обо всех передвижениях Жени знает ее мама. Девушка научила ее пользоваться мессенджерами и почтой, а в ситуациях, когда нет возможности подключить интернет, она всегда в доступе по роумингу.

— Я возвращалась из Португалии на автобусе до Варшавы, а дальше в Вильнюс. Мой автобус уехал без меня — вышла водички попить, что называется. Место было жуткое — «Варшава Заходняя». Я попыталась объяснить кассиру, что произошло, но она меня не понимала. Благо у меня был с собой телефон и паспорт. Я тут же написала подруге, она встретила мои вещи в Вильнюсе, а сама взяла билет на следующий автобус.

В поездках Женя старается записывать свои расходы и всегда сохраняет запас денег на экстренный случай.

— Обычно я сразу считаю, сколько всего денег с учетом ночлега, еды и билетов между городами могу потратить. Держу их на разных картах, чтобы в случае кражи или потери легко перевести средства с одного счета на другой. А вот если вы едете на Балканы, то лучше запастись наличкой, потому что в Албании, Косово, Боснии и Герцеговине, некоторых других странах большая проблема с оплатой по карте, а банкоматы есть далеко не везде.

Спрашиваем Евгению про планирование маршрута. Есть ли тут какие-то лайфхаки?

— Маршрута у меня как такового нет, — задумывается она. — Вот я знаю, что хочу «закрыть» Балканы. То есть, если спросят меня: «Где, Женя, ты была на Балканах?» — я отвечаю: «А везде!». Я беру билет в один конец, бронирую две ночи в хостеле в городе, куда прилетаю. А дальше… Куда ветерок подует, что местные посоветуют…

Важное правило: всегда заботьтесь о месте ночлега заранее. Иначе можно попасть в неприятную ситуацию.

— На музыкальном фестивале Sziget я познакомилась с американцем, ему и мне нужно было в Италию. Мы решили ехать автостопом через Хорватию. Добрались до знаменитого венгерского озера Балатон уже на закате. Тогда мы не знали, что северная сторона озера, в отличие от южной, достаточно дорогая, рассчитанная на семейный отдых, и чтобы поставить палатку возле берега, нужно было заплатить баснословную сумму — 30 евро. Конечно, мы не захотели платить такие деньги. Нам повезло встретить на берегу местных ребят-гидов, и они рассказали, что можно переночевать в пещере, до которой пешком в гору километра четыре. И вот когда мы пришли наверх и поняли, как там холодно, а теплых вещей с собой нет почти, то назад дороги уже не было. Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни.

Тем не менее девушка уверена: местные жители и другие путешественники лучше любого путеводителя подскажут, где лучший пляж, в какой город лучше отправиться и где купить самые вкусные продукты.

— У некоторых, должно быть, случился бы мандраж от такого подхода. Большинство людей, которых я встречала, боятся ехать в незнакомую страну, но я-то знаю, что в любой момент могу вернуться домой или поехать дальше. Я не привязана к определенному городу или отелю, не нужно терпеть, если меня что-то не устроило. Вот недавно была в Албании, где познакомилась с девочкой из Швейцарии. Она говорит: «О, я еду чилить в пятизвездочном отеле на берегу моря», а я ей: «О, а я буду жить во дворе хостела в палатке». В итоге она изменила свой маршрут, мы поехали вместе. Спустя время стало ясно, насколько прекрасным было это решение: после того как я уплыла на Корфу, она осталась еще на пару недель в этом городе.

Путешественница советует соблюдать правила безопасности. Например, нужно деньги хранить на разных картах и никогда не носить с собой все. В поездки она берет с собой замок, и если в хостеле нет локеров, пользуется им. Отсканируйте документы и сохраните на облачном диске, сделайте распечатки, а лучше просто не теряйте свой паспорт и никому его не отдавайте. Если вы решите ехать автостопом, то найдите себе попутчика и сообщите кому-то, на какой машине и куда вы отправились.

— В последней поездке в Албанию мы с попутчицей поймали черный мерседес до нужного нам города. Как выяснилось, за рулем был водитель премьер-министра (до сих пор не уверена, правда ли это). Он ехал с такой скоростью, что мы вжались в сиденья, но все равно постоянно подлетали к потолку машины. Думаю, лучше, чтобы кто-то знал, что вы едете по трассе с незнакомым человеком. В общем, в Албании во время автостопа не забывайте молиться всем богам — опыт незабываемый. А в другой раз я очень долго ловила авто, простояла на трассе несколько часов. Наконец остановила кабриолет с открытым верхом. Водитель был адекватный, обещал довезти куда надо. Все чудесно, но я забыла пристегнуть ремень безопасности, а через 15 минут нас остановил дорожный патруль и я заплатила штраф, сравнимый со стоимостью билета на автобус. И зачем, спрашивается, было торчать на трассе?

В дороге неприятностей не больше, чем в городской жизни, считает Евгения.

— Очень важно быть открытой людям в дороге. Делиться и принимать помощь. Но случались, конечно, и неприятные ситуации. Например, в той же Албании в одном кафе около входа в туалет незнакомый мужчина стал удерживать меня за руки и что-то говорить о любви. Я смогла все перевести в шутку и объяснила, что девушкам не нравится такое внимание и если ему хочется со мной познакомиться, то лучше хотя бы пойти и попить кофе.

Женя говорит, что любит путешествия еще и за то, что они разрушают шаблоны и разбивают стереотипы, с которыми человек приехал в страну.

— Моя последняя поездка была в Косово. Ничего особенного не ожидала от этой страны, куда я поехала за тридевять земель на кинофестиваль Dokufest. Боялась, что на границе с белорусским паспортом меня развернут, но показав свое приглашение на фестиваль, без проблем въехала туда. Стоит ли говорить, что я сразу же влюбилась в эту страну, в неповторимый колорит и людей, которые говорят на нескольких языках, и где культурная жизнь бьет ключом. Не говоря уже о красивейших городах, окруженных горами, о вкусной и дешевой еде.

— Из планов на будущее — Азия. Я бы хотела отправиться на поезде Москва — Владивосток, как в детстве, чтобы побывать в том городе, где родилась. А оттуда — в Китай, Таиланд, Вьетнам, Индонезию.

Самое ценное, что Женя вынесла из поездок, — это умение общаться на разных языках и погружаться в культурную среду. В большинстве стран люди знают английский. Хотя девушка советует выучить несколько слов на языке страны, в которую вы отправляетесь. Отношение к такому человеку сразу же меняется.

— Когда ты перестаешь чувствовать себя туристом, беспомощным и зависящим от отеля и туроператора, то словно поднимаешься в своем развитии, — рассказывает девушка. — Ведь у нас как до сих пор бывает: люди покупают на три недели тур в Турцию и валяются на пляже все время, редко покидая пределы отеля. Это какая-то странная привычка санаторного отдыха. Некоторые даже слово «путевка» используют, как в советское время. Поэтому в путешествиях мне часто говорят, что впервые видят белоруску. А английский язык мы учим в школе с 1-го класса, но почему-то так мало людей спокойно общается на нем, даже идеально зная грамматику. Вот в длительных путешествиях язык учится сам собой, и ты преодолеваешь какой-то барьер в голове. Так что не стоит откладывать поездки до тех пор, пока вы выучите английский дома. Лучше учить его путешествуя.

Очень часто соло-путешественникам приходится слышать вопрос: «Тебе не скучно одной?». Женя считает, что такие вопросы задают те, кому неуютно находиться наедине с самим собой.

— Думаю, что соло-путешествия вызывают недоумение, только потому что они пока еще непривычны. Да, в каком-то смысле это вызов самому себе. Ты ответственен за каждый свой шаг и за каждое свое решение. Но путешествие еще — это спонтанность и свобода, которой очень не хватает в рутинной офисной жизни. От опытных путешественников я часто слышала, что никогда они не чувствуют себя такими живыми, как в дороге, — делится мнением девушка.

— Один из минусов, который я бы выделила: иногда хочется поделиться впечатлениями, обсудить встречи и знакомства, а не с кем. Конечно, можно сделать фото и отправить его друзьям или родителям, но ведь этого недостаточно. Но важно понимать, что на самом деле в дороге, если ты захочешь, то никогда не будешь один. Неважно, кого вы встретите в путешествии: пусть это будет венгерский мальчик, который прокатит вас на воздушном шаре, или девушка из Беларуси, с которой вы непостижимым образом будете сталкиваться вновь и вновь на протяжении всей дороги.