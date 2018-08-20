В Ганцевичском районе возле фермы нашли тело женщины 20.08.2018, 12:59

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В убийстве подозревают ее мужа.

В Ганцевичском районе устанавливаются обстоятельства убийства местной жительницы.

Вблизи фермы деревни Мальковичи 19 августа было обнаружено тело местной жительницы 1977 года рождения с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается супруг женщины, который старше ее на девять лет. Сотрудники органов внутренних дел разыскивают сельчанина.

Ганцевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс экспертных исследований, - цитирует БелТА официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.