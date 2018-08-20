Профурсеточность власти 20.08.2018, 13:04

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Леонид Заико

Руководство превращает страну в «остров аборигенов».

Об этом в интервью «БелГазете» заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Почти все мировые СМИ писали, что в Беларуси начался хапун журналистов. Неужели те, кто организовал этот хапун, не понимают, что от этого страдает очень важный нематериальный актив - имидж страны, репутация ее руководства и, в конечном итоге, инвестиционная привлекательность?

- У Беларуси долгое время был имидж последней диктатуры Европы. Но благодаря Владимиру Путину мир ахнул и решил, что в России диктатура еще более крутая, а Путин - просто исчадие ада. И Лукашенко ушел на второй план. Так вот, наверху, наверное, решили, что пора восстановить свои позиции и прошлись по журналистам.

Власть действовала по принципу «Бей своих, чтоб чужие боялись». Это обычная профурсеточность власти. Помните, как герой Василия Шукшина в фильме «Печки-лавочки» говорил: «Профурсетка в штанах… И в шляпе… И в плаще…»? Белорусские спецслужбы сработали по своим собственным законам и правилам.

- Такие проекты, как СЗАО «Белджи», модернизация ОАО «Красносельскстройматериалы», Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» и Светлогорского целлюлозно-картонного комбината реализуются не за белорусские деньги, а за китайские. Почему белорусы превращаются в аборигенов, которые за пресловутые «бусы» готовы оправдывать и терпеть людей, организации и институты, которые вытирают о них ноги?

- В 1991г. немецкие товарищи готовы были выделить Беларуси кредит на $10 млн.: мы вам кредит - вы покупаете наши комбайны, трактора и другую технику. То есть они предлагали так называемый связанный кредит. В Беларуси тогда не знали, что это такое. А это зло огромнейшее.

А теперь китайцы дают нам связанные кредиты. Ни одна уважающая себя страна не позволит инвесторам так помыкать собой.

В Беларуси не хватает опытных людей. В 1930-х гг. была мысль сделать Беларусь Еврейской Советской республикой. Если бы сделали, то никто бы к нам сегодня не сунулся с дурацким предложением про связанные кредиты.