В РФ стартовала внезапная проверка боеготовности войск по решению Путина 1 20.08.2018, 13:12

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В 5:00 утра органы управления начали приводить войска в высшую степень боевой готовности.

В России по решению президента и верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина внезапно начали проверять боеготовность в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного (ВВО) военных округов, Дальней и Военно-транспортной авиации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает 112.ua cо ссылкой на "Интерфакс".

"Сегодня с 5:00 мск в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ (Воздушно-десантных войск), Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - цитируют Шойгу.

Отмечается, что проверку будут проводить с 20 по 25 августа.

По словам Сергея Шойгу, результаты мероприятий намерены учесть при оценке состояния боеготовности в соединениях, воинских частях, подразделениях и готовности к допуску на маневрах.

Проверка проводится в преддверии маневров "Восток-2018".