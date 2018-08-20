Напавший на водителя в Минске таксист рассказал подробности конфликта 20.08.2018, 13:25

1,286

Таксист показал видео, как его «учил» водитель Peugeot.

После выхода заметки о конфликте таксиста с другим водителем тот самый таксист вышел на связь. Он предоставил abw.by видео со своего регистратора. Оно раскрывает суть конфликта, демонстрирует, что ему предшествовало.

Николай, так зовут таксиста, написал на редакционный Viber следующее: "Водитель Peugeot разозлился, судя по всему на то, что я не впустил его в полосу перед перекрестком, так как у него не был включен сигнал поворота".

И тут началось. Водитель Peugeot опередил таксиста, стал вилять по полосам, притормаживать, пытаясь его "учить". "Мне кажется, комментарии тут ни к чему. Про водителя Peugeot мне все понятно. Я ещё и в ГАИ напишу. Обязательно...", - отметил Николай.