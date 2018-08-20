Еврокомиссар: Теоретически Brexit еще можно остановить 20.08.2018, 13:28

Пьер Московиси

Фото: flickr.com

Все зависит от британцев.

Выход Британии из Европейского союза еще можно «в теории» остановить.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московиси, сообщает Reuters.

«Выбор Великобритании за выход из Европейского союза еще можно «в теории» вернуть, однако до сих пор существует высокая достоверность того, что (Brexit – прим.) все же состоится», - сказал он в эфире французской радиостанции France Inter.

По словам Московиси, все зависит от британцев, ведь именно они решили оставить ЕС.

Он добавил, что вероятность Brexit все же является очень высокой, ведь люди сделали свой выбор голосованием на референдуме.