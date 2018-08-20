Беларусь переплатила за российскую нефть почти $1 миллиард 7 20.08.2018, 14:10

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Беларусь импортировала практически такой же объем нефти из РФ, что и в 2017 году, однако стоимость сырья выросла более чем на 30%.

Беларусь за первые шесть месяцев текущего года импортировала 9,09 миллиона тонн российской нефти, говорится в данных Белстата, передает tut.by.

В первом полугодии Беларусь существенно увеличила импорт нефтепродуктов, поставки которых Россия планирует с четвертого квартала ограничить.

Как свидетельствуют официальные статданные, в январе-июне Беларусь импортировала из России товаров на 11 млрд долларов, при этом половина импорта пришлась на энергетические ресурсы.

Так, за первое полугодие Беларусь импортировала из России 9,09 млн тонн нефти на 3,4 млрд долларов, 10,1 млрд кубометров газа на 1,3 млрд долларов и 2,1 млн тонн нефтепродуктов на 0,8 млрд долларов.

По сравнению с первой половиной прошлого года объем импорта нефти и газа практически не изменился. В то же время импорт российских нефтепродуктов в Беларусь увеличился в физическом выражении на 49,4%.

По информации БелаПАН, которая подтверждена документально, по инициативе российской стороны уже подготовлено решение о том, что с четвертого квартала 2018 года Россия ограничивает поставки нефтепродуктов в Беларусь и готова поставлять их исключительно для удовлетворения внутренних потребностей республики.

Кроме того, проект межгосударственного решения предусматривает, что по требованию российских властей белорусские предприятия и госорганы должны будут обосновывать эти внутренние потребности.

Как сообщало в августе агентство Reuters со ссылкой на документальные источники, Россия планирует ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь в связи с тем, что подозревает республику в реэкспорте российских нефтепродуктов.