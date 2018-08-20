Украинский завод выбивал долг у «Бобруйскагромаша» в суде 3 20.08.2018, 14:17

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Белорусское предприятие отказывалось платить украинскому заводу $56 тысяч.

Бобруйское предприятие отказывалось платить мелитопольскому заводу «АГРО-ИМПУЛЬС.М» полтора миллионов гривен (около 112 тысяч белорусских рублей) за поставленную продукцию, пишет «Бобруйский курьер».

Как сообщает украинский региональный сайт из Мелитополя Ria-m.tv, между коллегами-машиностроителями из соседних стран разразился нешуточный конфликт.

А начиналось сотрудничество между «Бобруйскагромашем» и мелитопольским заводом «АГРО-ИМПУЛЬС.М» в марте 2017-го года.

Белорусские машиностроители заинтересовались сельскохозяйственными запчастями мелитопольских машиностроителей и приобрели у них несколько партий продукции.

По условиям контракта, покупатель в течение 45 дней должен был оплатить 100% стоимость товара поставщику. А это 2.5 миллионов российских рублей. Однако денег мелитопольский производитель «АГРО-ИМПУЛЬС.М» от бобруйчан так и не дождался. В итоге взаимовыгодная сделка, так хорошо начинавшаяся, закончилась судом.

На заседаниях Запорожского хозяйственного суда бобруйчане согласились вернуть долг. А вот 670 тысяч российских рублей насчитанного штрафа платить категорически отказались.

Будут ли украинцы в связи с этим вновь обращаться в суд, пока неизвестно.