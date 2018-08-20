50 лет вводу войск в Чехословакию: что происходило на улицах?3
- 20.08.2018, 14:28
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Фотографии, запечатлевшие эти события, в СССР и Чехословакии тогда не публиковались.
50 лет назад в Чехословакии появились танки войск стран Варшавского договора. Люди реагировали на них негативно: одни старались переубедить выполняющих приказ солдат, другие – бросали камни или писали на русском языке призывы к военным – вернуться домой. Фотографии, запечатлевшие эти события, в СССР и Чехословакии тогда не публиковались. Их тайно передавали в западные страны и печатали в крупнейших мировых изданиях, пишет krymr.com.