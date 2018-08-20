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50 лет вводу войск в Чехословакию: что происходило на улицах?

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  • 20.08.2018, 14:28
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Фотографии, запечатлевшие эти события, в СССР и Чехословакии тогда не публиковались.

50 лет назад в Чехословакии появились танки войск стран Варшавского договора. Люди реагировали на них негативно: одни старались переубедить выполняющих приказ солдат, другие – бросали камни или писали на русском языке призывы к военным – вернуться домой. Фотографии, запечатлевшие эти события, в СССР и Чехословакии тогда не публиковались. Их тайно передавали в западные страны и печатали в крупнейших мировых изданиях, пишет krymr.com.

21 августа 1968 года. Площадь перед Пражским Градом
Одна из улиц в Праге. Послания на русском языке были на многих пражских улицах
Реакция на ввод войск в городе Пльзень
Столкновения у здания Чешского радио в Праге
Столкновения в Праге
Выстрелы в сторону демонстрантов
Мужчина бросает камень в проезжающий танк
Люди вокруг танка
Генерал Эдуард Воробьев во время вывода советских войск из Чехословакии – 27 июня 1991 года
«Розовый танк» – скульптура чешского художника Давида Черны, сделанная им после вывода советских войск из Чехословакии. Сейчас скульптура находится в экспозиции Моравской галереи

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