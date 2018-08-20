50 лет вводу войск в Чехословакию: что происходило на улицах? 3 20.08.2018, 14:28

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Фотографии, запечатлевшие эти события, в СССР и Чехословакии тогда не публиковались.

50 лет назад в Чехословакии появились танки войск стран Варшавского договора. Люди реагировали на них негативно: одни старались переубедить выполняющих приказ солдат, другие – бросали камни или писали на русском языке призывы к военным – вернуться домой. Фотографии, запечатлевшие эти события, в СССР и Чехословакии тогда не публиковались. Их тайно передавали в западные страны и печатали в крупнейших мировых изданиях, пишет krymr.com.

21 августа 1968 года. Площадь перед Пражским Градом

Одна из улиц в Праге. Послания на русском языке были на многих пражских улицах

Реакция на ввод войск в городе Пльзень

Столкновения у здания Чешского радио в Праге

Столкновения в Праге

Выстрелы в сторону демонстрантов

Мужчина бросает камень в проезжающий танк

Люди вокруг танка

Генерал Эдуард Воробьев во время вывода советских войск из Чехословакии – 27 июня 1991 года