«Белавиа» проводит новую акцию: билеты за полцены 20.08.2018, 14:40

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Предложение действует с 20 августа по 31 августа.

Авиакомпания «Белавиа» проводит акцию для транзитных пассажиров: билеты по многим направлениям продаются за 50 % стоимости (плюс таксы и сборы), пишет the-village.me.

Предложение действует с 20 августа по 31 августа и только на транзитные перелеты рейсами авиакомпании со стыковкой Минске (например, Баку – Минск – Франкфурт – Минск – Баку). На билеты в одну сторону акция не распространяется.

Период путешествия: с 1 октября 2018 года по 30 марта 2019 года, максимальный срок пребывания в пункте назначения — 1 месяц (при покупке билета туда-обратно). Изменения времени и даты вылета запрещены. Приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма не возвращается.

Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма пассажиру не возвращается.

В специальном предложении участвуют следующие направления:

Из/в РОСТОВ-НА-ДОНУ: Амстердам, Брюссель, Париж, Женева, Варшава, Барселона, Белград, Прага, Вильнюс, Ларнака, Рим, Киев, Калининград, Львов, Санкт-Петербург, Одесса.

Из/в КАЗАНЬ: Барселона, Париж, Женева, Амстердам, Варшава, Рим, Прага, Киев, Санкт-Петербург, Одесса, Харьков, Львов.

Из/в НИЖНИЙ НОВГОРОД: Париж, Женева, Прага, Рим, Амстердам, Милан, Франкфурт, Варшава, Барселона, Ларнака, Белград, Киев, Калининград, Одесса, Львов.

Из/в КРАСНОДАР: Амстердам, Прага, Варшава, Ганновер, Барселона, Париж, Женева, Будапешт, Рим, Киев, Одесса, Львов, Санкт-Петербург.

Из/в СОЧИ: Санкт-Петербург, Калининград, Вильнюс, Киев, Харьков, Алматы, Астана.

Из/в КАЛИНИНГРАД: Киев, Одесса, Харьков, Львов, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Астана, Алматы, Тбилиси, Батуми, Баку, Ереван, Амстердам, Женева, Прага, Стокгольм, Ларнака, Франкфурт, Берлин.

Из/в ВОРОНЕЖ: Калининград, Киев, Одесса, Харьков, Львов, Вильнюс, Варшава, Рига, Будапешт, Белград, Прага, Амстердам, Брюссель, Париж, Женева, Барселона, Франкфурт, Ганновер, Берлин, Рим, Милан, Стокгольм, Хельсинки, Тель-Авив.

Из/в БАКУ: Вильнюс, Варшава, Рига, Амстердам, Рим, Прага, Милан, Париж, Женева, Франкфурт, Калининград, Санкт-Петербург, Киев, Москва, Харьков, Одесса.

Из/в ЕРЕВАН: Амстердам, Париж, Женева, Вильнюс, Прага, Варшава, Барселона, Милан, Рим, Калининград, Санкт-Петербург.

Из/в АЛМАТЫ: Вильнюс, Прага, Амстердам, Варшава, Рига, Милан, Париж, Женева, Будапешт, Рим, Брюссель, Лондон, Барселона, Белград, Стокгольм, Ларнака, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Киев.

Из/в АСТАНУ: Прага, Варшава, Милан, Вильнюс, Рим, Париж, Амстердам, Барселона, Лондон, Рига, Будапешт, Тель-Авив, Брюссель, Женева, Белград, Калининград, Москва, Киев.

Из/в ХАРЬКОВ: Амстердам, Париж, Женева, Астана, Прага, Берлин, Хельсинки, Ганновер, Вильнюс, Милан, Барселона, Алматы, Стокгольм, Рига, Рим, Лондон, Брюссель, Ашхабад, Москва, Санкт-Петербург, Калининград.

Из/в ТБИЛИСИ: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Вильнюс, Варшава, Париж, Женева, Прага, Рига, Амстердам, Стокгольм, Барселона, Франкфурт, Берлин, Рим, Милан.

Из/в БАТУМИ: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Рига, Вильнюс, Киев, Амстердам, Варшава, Париж, Женева, Стокгольм.

Из/в АШХАБАД: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Рига, Прага, Варшава.