Дальний Восток России сдадут в аренду китайцам 8 20.08.2018, 14:49

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Россия готова сдать в аренду Китаю еще около миллиона гектар сельскохозяйственных земель на Дальнем Востоке.

Россия готова сдать в аренду Китаю еще около миллиона гектар сельскохозяйственных земель на Дальнем Востоке в расчете привлечь инвестиции и увеличить доходы региона, передает finanz.ru.

Как сообщает South China Morning Post, такое предложение озвучил инвестиционный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Валерий Дубровский.

По его словам, земли будут открыты для зарубежных инвесторов, и в России рассчитывают главным образом на спрос со стороны китайских фермеров, которые могут быть заинтересованы в выращивании соевых бобов, пшеницы и картофеля.

Ряд китайских компаний уже высказали заинтересованность, они могут получить около половины всех выставленных на продажу земель, еще 25% может отойти инвесторам из Японии и Южной Кореи, сообщил Дубровский. Он подчеркнул, что все 3 миллиона гектар пригодных для АПК площадей в Дальневосточном федеральном округе теперь доступны фермерам.

Предлагая значительные площади дешевой земли, Россия стремится укрепить сотрудничество с КНР в сфере, и, похоже, заинтересованность есть с обеих сторон, говорит Жан Си, эксперт по изучению России Восточно-китайского университета в Шанхае.

В условиях торговой войны с США Китай ввел пошлины на импорт американских соевых бобов, и теперь нуждается в землях, чтобы собственным производством компенсировать нехватку поставок.

Китайские фермеры уже активно забирают в аренду посевные площади по договорам аренды и другими временным соглашениям, отмечает директор Института конъюкнутуры агрорынка Дмитрий Рылько. По его словам, лучшие земли уже эксплуатируются местными фермерами, а новые, скорее всего, будут расположены в отдаленных и малопродуктивных района.

Несмотря на заинтересованность у сделки есть ряд препятствий, добавляет Си: "На Дальнем Востоке (России) существует политическое сопротивление со стороны местных жителей - их обеспокоенность вызывает масштабный приток китайских рабочих и методы работы, такие как использование слишком большого количества пестицидов и удобрений".

Решение открыть доступ к сельхозземлям для иностранных и в том числе китайских инвесторов, похоже, было принято в Москве, но то, насколько гладко пройдет его реализация, будет зависеть от позиции местных жителей, рассуждает он.