Вахтанг Кикабидзе: Хай живе вільна Україна! 2 20.08.2018, 15:06

19 июля народному артисту Грузии, певцу и актеру Вахтангу Кикабидзе исполнилось 80 лет.

Свой юбилей он отпраздновал двумя концертами в Батумском государственном музыкальном центре – 18 и 19 августа.

Украинский журналист, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон и главный редактор издания Алеся Бацман по приглашению Кикабидзе прилетели в Батуми, чтобы поздравить артиста с днем рождения.

"Вахтанг Константинович Кикабидзе не только великий артист, не только великий человек, но еще и настоящий мужчина. Когда агрессор, который четыре года топчет территорию Украины и убивает украинцев, пришел в 2008 году в Грузию, Вахтанг Кикабидзе сказал: "Я больше не поеду в Россию", и слово свое сдержал. Поэтому пусть живет великая и единая Грузия, слава Украине и пусть этот великий грузин хочет Ларису Ивановну еще много десятков лет!" – сказал Гордон.

Его слова зал встретил аплодисментами и выкриками "Героям слава!". "Хай живе вільна Україна!" – ответил на поздравление Кикабидзе.

Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Особая популярность пришла к нему после роли в фильме Георгия Данелии "Мимино". Эта актерская работа принесла Кикабидзе в 1978 году Государственную премию СССР.

После российско-грузинского конфликта в 2008 году Кикабидзе отменил свои концерты в Москве и с того момента больше не посещал Россию. Артист поддерживал Майдан в Украине и активно выказывал свою проукраинскую позицию.