Названы лучшие в мире автомобили для дальних поездок 1 20.08.2018, 16:00

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Топ-8 самых лучших автомобилей для летнего путешествия.

Конец лета уже близок. Поэтому если у вас еще есть отпуск – воспользуйтесь им.

Эксперты составили ТОП-8 самых лучших автомобилей для летнего путешествия, пишет autodriving.

Envy Camper Van Nissan NV200

Компания Envy на базе Nissan NV200 сделала отличный кемпер для летнего отдыха. У него есть раскладной диван, кухня, улучшенный салон, а на крыше – палатка для ночевки. Стоит такой кемпер всего 28 500 долларов.

Volkswagen Golf Alltrack

VW Golf Alltrack с полноприводной системой и большим багажником подойдет для поездок практически в любое место, куда вы захотите. Под капотом находится 1,8 л бензиновый двигатель мощностью 170 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Мотор в принципе достаточно мощный.

Mercedes-Benz CLS-Class

У нового Mercedes-Benz CLS-Class потрясающее вождение, система помощи водителю Mercedes Intelligent Drive и роскошный салон. Почему бы не воспользоваться этим автомобилем для летнего путешествия? Конечно, в него поместятся не так много людей и багажа, как хотелось бы, и, значит, он подходит для путешествия вдвоем.

Mercedes-AMG E63 S Estate

Универсал Mercedes-AMG E63 S Wagon – практически идеальный вариант для летнего путешествия. Он комфортный и высокотехнологичный. Двигатель V8 работает прекрасно, издавая равномерный приятный звук. Объем багажника очень большой, и его можно ещё больше увеличить, если сложить задние сиденья.

Porsche Panamera Sport Turismo

Porsche Panamera Sport Turismo подойдет для путешествия вдвоем. Назовем это романическим путешествием. При этом в автомобиле останется ещё достаточно места для багажа, если, конечно, вы не согласитесь взять с собой кого-то из родственников или друзей.

Volvo V60

Большие универсалы идеально подходят для летнего путешествия. Какой из них выбрать? Рекомендуем обратить внимание на новый Volvo V60. Он обеспечит вам абсолютный комфорт во время путешествия. По мнению некоторых экспертов, с этим шведским универсалом не могут конкурировать даже премиальные BMW 3 Series и Audi A4. У него нет недостатка в высоких технологиях. Двигатели мощные и экономичные, особенно топовый T8.

Subaru Ascent

Трехрядный Subaru Ascent – отличная машина для летнего путешествия. Это абсолютно новая модель. Её официальная премьера состоялась в конце 2017 года, и она еще есть не у всех дилеров. Этот среднеразмерный кроссовер оснащается 2,4 л двигателем мощностью 264 л.с. и 376 Нм крутящего момента. На одном баке можно проехать более 800 км.

Ford Mustang GT

Современные семьи имеют не так много детей, как раньше. Поэтому не обязательно ехать летом в отпуск на кроссовере. Очень трудно все время находится за его рулем. Гораздо удобней и приятней быть за рулем Ford Mustang GT. На первый взгляд кажется, что Mustang совсем не подходит для летнего отдыха. Но в его багажник может легко поместиться палатка, спальные мешки, запас воды, одежда, еда и напитки.