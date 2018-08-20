Пять самых ярких примеров лжи Путина 3 Кит Браун, nv.ua

20.08.2018, 16:16

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Фото: Reuters

Как бывший офицер КГБ и глава ФСБ президент Путин профессионально умеет вводить в заблуждение.

Путин показал себя одинаково «сильным и мощным» в подрыве правды.

На печально известной пресс-конференции в Хельсинки, состоявшейся после встречи российского и американского президентов, Трамп отметил, насколько поражен тем, как Путин отрицал российское вмешательство в выборы-2016 в США.

«Я доверяю своей разведке, – говорил Трамп, – но хочу сказать, что президент Путин был очень сильным и убедительным в своих возражениях».

Такой ответ вероятно обрадовал Владимира Путина.

Сила и власть были залогом политического бренда Путина со времен августа 1999, когда президент Борис Ельцин назначил его премьер-министром России.

Путин привел страну к победе во второй Чеченской войне, а после отставки Ельцина как фактический президент поднял такую волну патриотизма, что по результатам 53% национального голосования одержал победу на выборах в марте 2000 года.

Восемнадцать лет спустя, с короткой паузой между 2008 и 2012 годами, когда он работал премьер-министром, Путин остался президентом, получив победные 77% на выборах в мае 2018-го.

Похоже, что Путин проводит политику сильного лидера, не прикладывая усилий, а президент Трамп более чем ясно выразил восхищение и доверие своему опытному коллеге. Учитывая мой двадцатилетний опыт изучения коммунистической и посткоммунистической политики, мне кажется, что есть смысл взглянуть на становление уверенной подачи Путина и исследовать механизмы, которые за этим стоят.

Как бывший офицер КГБ и глава ФСБ президент Путин профессионально умеет вводить в заблуждение, дезинформировать и осуществлять насильственные действия, чего не могут даже представить большинство американцев, не принадлежащих к среде разведчиков. За восемнадцать лет его публичной жизни произошло несколько громких случаев, когда Путин показал себя одинаково «сильным и мощным» в подрыве правды и преследовании тех, кто его разоблачает.

Правда, ложь и последствия

Вот краткий перечень наиболее ярких случаев лжи, а также действий против тех, кто бросал вызов Путину.

1. В 1999 году в нескольких многоквартирных домах России взорвались бомбы, убив 293 человека.

Эти взрывы были приписаны чеченским террористам, что вылилось в патриотическую поддержку российским военных, которые вторглись в Чечню. Когда одну бомбу перед взрывом обнаружили и обезвредили в Рязани, новый премьер-министр Путин похвалил местных за бдительность.

Его дальнейшие проявления сильного лидерства в течение Чеченской войны стали ключом к победе на президентских выборах в апреле 2000 года.

И все же судебно-медицинская экспертиза, очевидцы и инсайдерские сообщения указывали на то, что рязанскую бомбу установили ФСБ, российская служба безопасности.

Комиссия, которую основали для расследования роли ФСБ в этой бомбардировке, прекратила свою работу в 2003 году, когда два ее ключевых члена умерли насильственной смертью. Депутат Сергей Ющенковых был застрелен, а журналист-расследователь Юрий Щекочихин умер в больнице из-за «неизвестного аллергена», который привел к отказу нескольких жизненно важных органов. Александра Литвиненко, прямо обвинившего Владимира Путина в причастности к бомбежки квартир, отравили в Лондоне в 2006 году.

2. В 2004 году чеченские террористы взяли в плен сотни школьников и их учителей в школе в Беслане, Северная Осетия.

Российские власти отказались от переговоров, зато направили войска штурмовать школу. Более 330 человек погибли, еще 550 получили ранения. Среди умерших было 184 ребенка.

Путин неуклонно повторял, что привлечение силовиков было оправданным и необходимым в борьбе с терроризмом, и использовал трагедию в Беслане для еще большей централизации кремлевской силы.

Он отклонил решение Европейского суда по правам человека о том, что российская власть применила чрезмерную силу против собственных граждан.

Журналистку, правозащитницу и критика Путина Анну Политковскую отравили, когда она поехала в Беслан освещать осаду. Она выжила, и продолжила исследовать и публиковать нападения Путина на демократию – пока женщину не застрелили возле ее московской квартиры в 2006-м.

3. В 2005 году американцу по происхождению, британскому генеральному директору базирующегося в Москве инвестиционного фонда Hermitage Capital, Уильяму Браудеру было отказано во въезде в Россию, а так же он был провозглашен опасным для национальной безопасности.

Впоследствии юрист Браудера Сергей Магнитский обнаружил схему злоупотребления налогами на сумму в $230 млн в обход Hermitage Capital. Работа Магнитского продемонстрировала заговор в высших кругах правления об ограблении государственных активов.

После публичного предъявления своих обвинений, Магнитского арестовали в Москве на основании сфабрикованных обвинений и удерживали в тюрьме 11 месяцев перед судом. За решеткой его неоднократно подвергали насилию, в том числе отказывали в лечении хронических заболеваний. В конце концов, его забили до смерти.

Наказание со стороны российского государства на этом не кончились. Магнитского посмертно осудили и вынесли приговор за уклонение от уплаты налогов.

В дальнейшем Браудер добивался справедливости в деле юриста, выступая за всемирное принятие Закона Магнитского. Одобрив этот документ в 2012 году, Конгресс США наложил санкции на отдельных россиян, причастных к пренебрежению правами человека.

В том же году Путин провел пресс-конференцию по одобрению закона Магнитского, а затем Дума ввела запрет на усыновление американцами российских сирот. Путин сказал: «Магнитского... не подвергли пыткам – он умер от сердечного приступа».

4.17 июля 2014 над территорией Украины был сбит малазийский лайнер MH17, погибли все 298 человек на борту.

В мая 2018 года Международная расследовательской комиссия при поддержке ООН постановила, что 53-я российская зенитно-ракетная бригада, базирующаяся в Курске, выпустила ракету и сбила самолет.

Прямо противореча результатам судебно-медицинской экспертизы, Путин категорически отрицает любую причастность России к сбиванию МН17.

Этот отказ связан с долговременными возражениями Путина по поводу того, что в 2014 году российские войска вторглись в Украину – это одно из 10 фальшивых российских заявлений против Украины, которое обнаружили и развенчали в Госдепартаменте США. Тот отчет больше не доступен на сайте американского правительства.

5. В феврале 2015 году в Москве убили российского оппозиционного лидера Бориса Немцова. Как раз накануне смерти Немцов записал телевизионное интервью, где обсуждал свое расследование военных преступлений России в Украину и назвал президента Путина «экспертом по лжи, он патологический лжец».

После смерти Немцова, президент Путин заверил его мать: «Мы сделаем все возможное для того, чтобы исполнители этого ужасного и циничного преступления и те, кто за ними стоит, понесли достойное наказание».

Родственники и соратники Немцова настаивают на причастности Путина и считают, что расследование и приговор пяти убийцам прикрывают настоящих виновников. Видеодоказательства и журналистское расследование подробностей убийства Немцова свидетельствуют об организации на высшем уровне с участием нескольких боевиков и транспортных средств вроде тех, что используют в своей работе такие профессиональные разведывательные организации как ФСБ.

Ища связь

Риски для россиян, которые ловят Путина на лжи, очевидны. Один журналист зафиксировал, что начиная с 2014 года произошло 34 подозрительные смерти.

Те, кто погиб, все же оставили за собой след доказательств в работах таких современных писателей как Маша Гессен, Дэвид Саттер и Питер Померанцев. Эти и другие авторы в деталях описали, как Путин накопил огромные богатства и власть, задействуя насилие и ложь с целью контролировать политический дискурс и обезвреживать, или ликвидировать критически важную оппозицию.

Президент Трамп уважает такую силу, а порой, кажется, даже завидует ей. И каким образом он тогда интерпретирует ряд доказательств в серии лжи и соучастии в многочисленных насильственных смертях путинских критиков?

Он может заключить, что все это отдельные случаи, а практически доведены расследования – это такая часть большого и глубокого заговора, направленного на бесславливание и дискредитацию честного человека, чьему слову можно и нужно верить.

Такой вывод, в конце концов, опозорил бы всех обычных и выдающихся россиян, которые противостояли обману и насилию путинского режима, рискуя или теряя в результате свои жизни. Признать это является обязанностью американского президента. Занимая такую властную должность, Трамп имеет возможность прекратить играть на стороне Путина и начать говорить правду власти.

Кит Браун, nv.ua