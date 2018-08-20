закрыть
20 августа 2018, понедельник, 19:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В центре Минска сгорел грузовик

4
  • 20.08.2018, 16:24
  • 2,118
Фото: www.instagram.com/dembovskij_live

Специалисты выясняют причину пожара.

О происшествии сообщил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский в своем личном аккаунте. ЧП случилось в понедельник, 20 августа, около 15 часов на перекрестке улиц Козлова и Платонова. Сгорел грузовик. Специалисты выясняют причины пожара, передает kp.by.

- Лично я вожу (и всем советую) в автомобиле порошковый огнетушитель на пять килограмм, хлопчатобумажные перчатки, чтобы открыть капот и сорвать клеммы. И всем советую. Залог того, что при правильном реагировании очаг в три минуты не будет равен площади автомобиля, - написал специалист.


популярное за неделю

Мнение

Уже не цепляет
Уже не цепляет Ирина Халип
Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко