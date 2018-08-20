В США разработали первый жилой модуль для космических экспедиций 1 20.08.2018, 16:30

Изображение: Lockheed Martin

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin показала первый проект жилья для астронавтов.

Компания Lockheed Martin разработала первый проект жилья для астронавтов на Марсе и на Луне. Проект жилого модуля для космических экспедиций создан в рамках гранта NASA, сообщает liga.net со ссылкой на Phys.Org.

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin оснастила модуль системами жизнеобеспечения, отсеками для сна, отдыха, занятий спортом, управления роботами, исследовательской станцией, автоматизированными рабочими зонами и отсеками-хранилищами научных записей. Жилой модуль планируют использовать на Луне и на Марсе. В нем могут свободно разместиться четверо астронавтов.

Корпус модуля основан на строении многоцелевого модуля Donatello, который ранее планировали использовать для доставки грузов на МКС. Жилая капсула имеет компактные размеры. Ширина модуля составляет 4,5, а длина - 7 метров. Инженеры считают, что астронавтам будет тесно в этом модуле во время длительных экспедиций и планируют расширить пространство.

Компания проводит тестирования модуля. Проект разработан на заказ NASA. Два года назад NASA выделило 65 миллионов долларов на строение жилого модуля для космических экспедиций. Грант получили шесть компаний. К концу 2018 года Bigelow Aerospace, Boeing и Lockheed Martin и другие компании должны построить прототип жилого модуля.

В июле Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) определило победителей конкурса по разработке жилья для первых колонистов Марса.