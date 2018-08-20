закрыть
20 августа 2018, понедельник, 19:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Молдова намерена отказаться от российского газа

4
  • 20.08.2018, 16:36
  • 2,318
Фото: РИА «Новости»

Власти Молдовы не планируют подписывать новый контракт с российским «Газпромом».

Власти Молдовы не планируют подписывать новый контракт на поставки газа с российским «Газпромом». Об этом сообщил молдавский министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, передает «Радио Польша».

Срок действия договора на поставку газа между Кишиневом и «Газпромом» заканчивается в 2019 году.

В этом месяце Молдова намерена начать строительство газопровода, который соединит ее газотранспортную систему с румынской. Предполагается, что проект будет реализован в течение 10 месяцев. Тогда у Молдовы появится возможность импортировать альтернативный российскому газ по конкурентоспособным ценам.

В настоящее время Молдова импортирует российский газ на основании договора, подписанного еще 10 лет назад. Цены на газ, предоставляемый российским концерном «Газпром», постоянно меняются в зависимости от цены на нефть на мировых рынках.


популярное за неделю

Мнение

Уже не цепляет
Уже не цепляет Ирина Халип
Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко