Молдова намерена отказаться от российского газа 4 20.08.2018, 16:36

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Фото: РИА «Новости»

Власти Молдовы не планируют подписывать новый контракт с российским «Газпромом».

Власти Молдовы не планируют подписывать новый контракт на поставки газа с российским «Газпромом». Об этом сообщил молдавский министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, передает «Радио Польша».

Срок действия договора на поставку газа между Кишиневом и «Газпромом» заканчивается в 2019 году.

В этом месяце Молдова намерена начать строительство газопровода, который соединит ее газотранспортную систему с румынской. Предполагается, что проект будет реализован в течение 10 месяцев. Тогда у Молдовы появится возможность импортировать альтернативный российскому газ по конкурентоспособным ценам.

В настоящее время Молдова импортирует российский газ на основании договора, подписанного еще 10 лет назад. Цены на газ, предоставляемый российским концерном «Газпром», постоянно меняются в зависимости от цены на нефть на мировых рынках.