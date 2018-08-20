Белорусский блогер окончательно развенчал мифы про Ленина 7 20.08.2018, 17:00

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Как советским детям врали про Ленина и навязывали его культ.

Так, друзья, сегодня будет пост в вашем любимом жанре — развенчание советских пропагандистских мифов, которыми годами "ездили по ушам" населению в СССР, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ. Принято считать, что культ личности в СССР был только один — культ личности Сталина, который был развенчан Хрущёвым в феврале 1956 года на XX въезде КПСС.

На самом деле это только часть правды — на всём протяжении существования СССР существовал ещё один культ личности, намного более сильный — это культ личности Ленина. Что интересно — после XX съезда ЦК КПСС культ личности Ленина только усилился — он стал занимать роль "доброго дедушки" и даже стал как бы антагонистом "злому Сталину" — мол, всё что было плохого в советской системе — так это Сталин напортачил, а "добрый дедушка Ленин" задумал всё иначе.

Именно тогда, в середине пятидесятых годов начали массово появляться памятники Ленину. Памятник либо бюст "вождю" лепили даже в самой глухой деревне на 20 домов, не говоря уже о более крупных посёлках. И примерно в те же годы культ Ленина окончательно сформировался и оформился — "промывать мозги" Ленином начинали уже чуть ли не с колыбели. Книга, о которой сегодня пойдёт речь — стала в деле оболванивания детей "каноничным изданием". "Наш Ильич" (другое название — "рассказы о Ленине") были обязательны к прочтению во всех школах, и детей обязывали верить во всё написанное в этой книге.

Итак, в сегодняшнем посте мы воочию увидим, как советским детям врали про Ленина и впаривали его культ:

02. Начнём, пожалуй, с того, как анонсируют эту книгу. Владимир Бонч-Бруевич назван в аннотации "старым большевиком", который "вступил на путь революционной борьбы с 16 лет, хорошо знал Владимира Ильича и долгие годы работал вместе с ним" — стало быть, врать не будет.

Очень интересно описание деятельности пламенного революционера Бонча-Бруевича в "ужасно страшное время царизма" — он (внимание) — "сотрудничал в ленинской газете "Искра", перевозил в Россию нелегальную партийную литературу, печатные станки и вооружение для боевых дружин". В общем, во времена "ужасного царизма" можно было относительно беспроблемно печатать революционные газеты, привозить в страну целые печатные станки и даже оружие для своих боевиков. Вы можете себе представить что-то подобное в СССР? В советское время Бонч-Бруевич оказался бы в пыточной камере НКВД только за одно подозрение в сотрудничества с кем-то там за границей, не говоря уже о каких-то там газетах и оружии.

Читаем дальше. "Пять раз царское правительство заключало его в тюрьмы. Но как только он оказывался на свободе, снова начиналась трудная и полная опасностей жизнь революционера". Перевожу с бонч-бруевичского на нормальный — за тяжелые преступления против государства "страшный царизм" давал пламенному революционеру крайне незначительные и мягкие сроки, после которых тот легко мог продолжать свою деятельность. В СССР сталинского образца таких Бончей за один кривой анекдот, рассказанный двум счетоводам в курилке, отправляли на 25 лет на Колыму.

03. Художественные россказни Бонча начинается с рассказов о детстве Ленина. Что интересно — если вчитаться в текст, то из него не вытекает вообще никаких положительных черт маленького Ленина. Рассказано лишь о том, что он был крайне дисциплинированным, сам вставал утром, делал всё по часам, отличался дотошной пунктуальностью, а также о том, что в дворовых играх он всегда стремился стать "атаманом" и периодически конфликтовал с ребятами.

В общем, даже в "художественном свисте" о Ленине в его характере не удалось найти ничего, что показывало бы его как хорошего и доброго человека — жесткий, пунктуальный, конфликтный, властолюбивый. Вот все характеристики маленького Володи.

04. Далее Бонч переключается уже на период взрослой деятельности Ленина и публикует известный рассказ "Валенки" — "ужасный царизм" заточил Ленина в ссылку — где тот жил в тёплом доме, жрал сколько хотел и пописывал себе революционные статейки, которые переправил одной тётке вместе с валенками в посылке (да, почта в "страшной ссылке" у Ленина тоже была).

В советские годы ссыльный Ильич жил бы в бараке на двести трехъярусных коек, ходил бы в драном ватнике, каждый день валил бы лес и питался одним хлебом — но советским пионерам об этом не рассказывали, вещая про "ужасные царские ссылки".

05. Дальше совсем смешно. Рассказ называется "Ленину грозит опасность". "Опасность" заключается в комического вида двух царских "шпиках", одетых в котелки и клетчатые польта — прячась за тумбами, шпики выслеживают Ленина. "Ленин был на волосок от ареста!" — восклицает Бонч.

О том, что в СССР за малейшее подозрение или донос "революционеру" уже бы выбили дверь, а сам он лежал бы в НКВД связанный "ласточкой" и рассказывая о том, когда именно начал сотрудничать с японской разведкой — советским пионерам не поведали.

06. Далее, словно издеваясь, Бонч продолжает рассказ об "ужасах царизма" — негодный царский режим сделал Ленину заграничный паспорт и всеми силами вытолкал его в Лозанну, где Ленин, невероятно страдая, жил на Женевском озере, скрепя сердце поедал омаров и собрав всё своё мужество в кулак, запивал омаров холодным белым вином.

Рассказ называется "Мамин подарок" — чтобы усугубить невероятные страдания Ильича, "мерзкий царский режим" позволяет купить для него и переправить в Швейцарию два новейших велосипеда. Будущий вождь вместе с Крупской колесил на них по Швейцарии и невероятно страдал — муки Варлама Шаламова на Колыме это просто детский сад в сравнении с царской немилостью.

07. Далее Бончу надо было как-то увязать безбедную и беззаботную жизнь вождя в Лозанне с событиями в России, и он пишет рассказ "Приехал Ленин" — мол, ну так ждали мы наше всё, так ждали — и вот оно приехало. О том, что революционные выступления в России произошли, в общем-то случайно, и ещё более случайно у Ленина получилось их возглавить — автор не упоминает.

08. Отдельного комментария заслуживает враньё художников книги про внешний вид вождя — в дни переворота Ленин был гладко выбрит, носил приклеенный парик и кепку, всем своим видом больше напоминая какого-то мелкого воришку, а в книге нарисован "каноничный образ" Ильича — лысый, с бородкой, в костюме-"тройке". Это чтобы детки не перепутали, какой именно дядя возглавил бунт.

09. Полное враньё в книге также и в том, что Ленин чуть ли не в ручном режиме руководил штурмом Зимнего — там всё происходило фактически стихийно. Все "красногвардейцы" в книге нарисованы исключительно в виде атлетичных, целеустремленных и волевых мужчин, мало напоминающих действительность.

10. Отдельной байкой рассказана история про советский герб. Якобы "наш Ильич" был и швец, и жнец, и гербов рисовец — на варианте герба собственной рукой зачеркнул меч и пририсовал звезду. На самом деле никакого меча на гербе не было, а вместо звезды была аббревиатура "С.С.С.Р" (именно в таком виде, с точками). Идея поместить на герб вместо аббревиатуры звезду пришла в голову секретарю президиума ЦИК Енукидзе — его ремарка "вместо вензеля звезду" сохранилась на эскизе герба.

Енукидзе расстреляли в 1937 году по обвинению в "измене родине и шпионаже", а автором звезды на гербе с тех пор стало "наше всё".

11. Поскольку книга предназначалась для детей, то Бонч не мог не наврать про "доброту" Ленина и про его любовь к детям — мол, ездил, ёлки организовывал, жить без детей не мог. На самом же деле, как говорят воспоминания современников Ленина — он был достаточно жестким, властолюбивым, колючим и неприятным в общении человеком, который с презрением относился к людям, считая себя намного выше других.

12. Но советская пропаганда всегда рисовала Ленина в окружении детей — якобы они только и мечтали о том, чтобы поводить с ним хороводы, пообщаться и подружиться.

13. Последний миф в книге посвящён тому, что якобы Ленин впахивал на субботнике — на самом деле этому нет никаких подтвержденных данных. Есть только одна размытая фотография, на которой Ленин подошел подержаться за край бревна, причём сделал это крайне неумело — по его согнутой спине было видно, что бревно держат рабочие, а Ленин пристроился "сбоку припёку".

Тем не менее, миф о "Ленине с бревном" вырос в СССР в отдельный культ. В тридцатые годы можно было встретить тысячи людей, которые несли "то самое" бревно вместе с Ленином, а в живописи художники и вовсе стали рисовать могучего Ленина, который на одном плече тащит огромное бревно, словно Шварценеггер в фильме "Коммандо".

Такие дела. Всё это было бы смешно, когда не было бы так грустно.

А вы помните, как вам в детстве рассказывали про Ленина? Что запомнилось больше всего?