В Беларуси по второму кругу цветут каштаны и яблони 1 20.08.2018, 17:10

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Лето в стране продолжается.

- То, что в августе-сентябре цветут каштаны, для нас давно не новость и не аномалия, мы это давно наблюдаем, - говорит kp.by замдиректора по научной работе Полесского аграрного института Национальной академии наук Виктор Демянчик. - А вот яблони, груши, жимолость, вишня зацвели впервые! Цветочки на яблонях и других розовоцветных плодовых растениях появились на Брестчине, в Гомельской, Гродненской областях. Говорят, кое-где проснулись даже ландыши – вот вам и светлого мая привет! А прямо в центре Минска, на площади Бангалор, цветут каштаны. Это не массовое цветение, хотя и явление не редкое: осень с весной перепутали только некоторые деревья. Ученые говорят, что деревья в апреле-мае из-за сухой погоды сэкономили бутоны - они "вылупились" сейчас, пока достаточно тепла и света. А вот превратятся ли цветы во второй урожай, предугадать нельзя. Скорее всего, нет - дело идет к зиме, а плодам для созревания нужен стабильный и высокий плюс. И даже так климат на юге страны становится все более похожим на сухой субтропический.

Кстати, погоду в Беларуси до середины недели будет определять антициклон. По информации Белгидромета, 22-23 августа будет без осадков и тепло. В юго-западных регионах - до +24 - +28 градусов, в центральных районах - от +20 до +26.