Российской экономике выдали «штормовое предупреждение» 1 20.08.2018, 17:13

2,493

Фото: Reuters

Над российской экономикой продолжают сгущаться тучи падающего платежеспособного спроса и новых санкций США.

Сводный опережающий индекс, который рассчитывается для России по методологии ОЭСР и состоит из параметров, влияющих на будущую динамику ВВП, в июле рухнул с рекордной за 2,5 года скоростью (на 3,8 процентного пункта) и впервые с лета 2016 года стал отрицательным - минус 0,1%, передает finanz.ru.

Российская экономика снова почувствовала слабость, несмотря на то, что цены на нефть держатся вблизи 4-летних максимумов (выше 70 долларов за баррель Brent): сказалось резкое падение внутренного спроса, которое выразилось в сокращении числа новых заказов для реального сектора, отмечает в "Комментариях о государстве и бизнесе" Центр Развития Высшей школы экономики.

Рассчитываемый ОЭСР баланс (разность) положительных и отрицательных изменений потока новых заказов зафиксировал обвальное снижение: его текущий уровень - минус 22,5% - минимальный с середины 2015 года, когда экономика находилась в эпицентре кризиса - падали ВВП, промпроизводство, розничная торговля и доходы населения.

Теперь же, согласно Росстату, все это в прошлом: по итогам квартала ВВП прибавил 1,7%, реальные зарплаты растут на 7,2%, а промышленность переживает настоящий бум: объемы выпуска подскочили на 3,9% в целом по экономике и на 4,6% - в несырьевом секторе.

Официальные данные все дальше отрываются от независимых оценок, основанных на опросах представителей реального сектора, отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Так, индекс деловой активности (PMI), который рассчитывается Markit и оценивает объемы производства, число занятых и количество заказов, три месяца подряд находится ниже черты в 50 пунктов, отделяющей рост от сжатия, а его июльское значение - 48,1 пункта - минимальное с 2016 года.

Данные Markit рисуют ту же картину, что и оценки ОЭСР, указывает замдиректора Центра развития ВШЭ Сергей Смирнов: промышленники жалуются на сокращение спроса - как внутреннего, так и внешнего. Объемы заказов на экспорт упали впервые с начала 2018 года, объемы нового бизнеса сократились максимально с мая 2015 года.

"Хотя используемая ОЭСР процедура устранения сезонности может вносить какие-то свои неизвестные "возмущения" на концах временного ряда, сокращение внутреннего спроса на продукцию российской промышленности, по всей видимости, бесспорно, -рассуждает Смирнов. -Если же эта тенденция продолжится, российская экономика вскоре вполне может вновь оказаться в состоянии стагнации".

Ситуацию усугубляют повышение налогов и готовящие санкции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова: изъятие ресурсов у бизнеса и населения ударит по потреблению, а страх новых ограничений - повышает неопределенность. Все это замедлит рост ВВП до 1% в 2019 году, прогнозирует она.

"Введение запрета на покупку нового госдолга однозначно повысит стоимость заимствований для Минфина, что ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет - в экономических терминах это означает повышение издержек для экономики", - говорит Тремасов.

"Про блокировку корсчетов российских госбанков в американских и говорить нечего. Если до этого дойдёт (я думаю, что крупнейший банки эти меры всё-таки не затронут), то это тоже будет означать дополнительные издержки для экономики. Иными словами, весь этот набор ограничений неизбежно будет иметь негативный макроэкономический эффект, что ещё более усугубит нашу и без того стагнирующую ситуацию", - добавляет он.