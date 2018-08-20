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Куда пропал экс-министр промышленности Виталий Вовк?

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  • 20.08.2018, 17:45
  • 5,082
Виталий Вовк
Фото: omskportal.ru

Журналисты попытались выяснить, поехали ли Вовк в Оршу.

Скандал на Оршанском инструментальном заводе стоил должности министру промышленности Виталию Вовку.

"Скорее всего, министра сюда направим работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда", — говорит белорусский диктатор.

Приехал ли Виталий Вовк в Оршу и на какой должности он там будет работать?

"На нашем предприятии никаких кадровых изменений не происходило. Кадровыми перемещениями бывшего министра мы не занимаемся", — отвечает Еврорадио заместитель директора Оршанского инструментального завода Татьяна Дробошевская.

В местном райисполкоме поводу трудоустройства Виталия Вовка тоже ничего не знают. Новых назначений пока не произошло.

"Две кандидатуры новых заместителей сегодня рассматривались на согласовании у губернатора, — говорит первый заместитель председателя райисполкома Сергей Пац. — Насчет кандидатуры бывшего министра промышленности Вовка ничего не могу сказать, так как такое решение принимает губернатор. Среди двух новых кандидатур фамилии бывшего министра нет".

Конкретной информации о том, где и на какой должности будет работать Вовк, нет и в Витебском облисполкоме. Там говорят, что такой вопрос рассматривается, но никаких деталей не сообщают.

"Идет постоянная кадровая работа. Так просто человека не назначить: должность или вакантной должна быть, или смещать кого-то. Пока трудоустройством бывшего министра мы не занимаемся", — говорит руководитель главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Владимир Давыдовский.

Возможно, информация о трудоустройстве бывшего высокопоставленного чиновника появится в ближайшее время, а сам Вовк сейчас готовится к новому назначению. Ведь выбор, как говорят, у него небольшой.

Виталий Вовк занимал различные должности на Минском автомобильном заводе и заводе колесных тягачей. В декабре 2014 года был назначен министром промышленности Беларуси. 16 августа 2018 года освобожден от высокой должности за невыполнение поручений руководителя государства по комплексному развитию Оршанского района.


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