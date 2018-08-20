Почему рассорились Греция и Россия 2 20.08.2018, 18:08

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Традиционно хорошие отношения между странами сильно ухудшились.

Дело дошло до обвинений в попытках подкупа греческих чиновников и взаимной высылки дипломатов. Кроме того, по информации СМИ, Греция намерена в скором времени заменить своего посла в РФ.

«Новое время» рассказывает, что известно о причинах и развитии конфликта.

Высылка российских дипломатов

11 июля 2018 года влиятельное греческое издание Kathimerini со ссылкой на свои источники сообщило, что Греция решила выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим.

Газета писала, что россиян обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции и действиях, направленных против национальной безопасности страны, в частности, в сборе информации и попытке подкупа греческих чиновников.

По данным издания, в последнее время люди, связанные с интересами России, пытаются с помощью пожертвований повлиять на митрополитов греческой православной церкви, монахов Афона и власти муниципалитетов в чувствительных вопросах и тем самым негативно влияют на положение Греции на Балканах.

Среди таких вопросов - переименовании Македонии. В материале газеты называется только одна фамилия - сотрудника российского посольства Виктора Яковлева. Сведения об остальных дипломатах не приводятся.

Кроме дипломатов, упоминается также деятельность Императорского православного палестинского общества - созданной в России международной организации, которая занимается вопросами паломничества и гуманитарного сотрудничества народов Ближнего Востока.

В тот же день пресс-секретарь правительства Димитрис Цанакопулос заявил, что Греция не намерена терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.

"Все государства должны уважать международное право, а также греческое правительство и греческое государство. Греция не потерпит поведения, нарушающего международное право", - подчеркнул он.

В МИД РФ в ответ сразу же пригрозили "зеркальными мерами". А российская Служба внешней разведки отказалась комментировать сложившуюся ситуацию.

12 июля AP сообщило, что решение о высылке российских дипломатов связано с финансированием протестующих групп, выступающих против соглашения с Македонией о переименовании.

При чем здесь Македония

Переименование Македонии в Северную Македонию, решение о котором 20 июня утвердил парламент этой страны, открывает для нее путь к вступлению в Евросоюз и НАТО.

До этого в течение около 30 лет Греция блокировала присоединение своего северного соседа как к ЕС, так и к Альянсу из-за совпадения названия страны с греческим регионом Македония и опасений по поводу концепции так называемой Объединенной Македонии, которая предполагает территориальные претензии к Греции, Болгарии, Албании и Сербии.

Премьер Македонии Зоран Заев и генсек НАТО Йенс Столтенберг, 12 июля 2018 года

Фото: Getty Images

Для России вступление Македонии в НАТО означает сокращение ее влияния на Балканах. Однако официальным заявлениям по этому поводу РФ, судя по всему, предпочла тайное финансирование протестов против переименования страны.

17 июля известная расследовательская организация Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) заявила, что главным спонсором таких протестов выступал российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди.

По данным расследования OCCRP, Саввиди перечислил македонским активистам и организациям, выступающим против изменения названия страны, как минимум 300 тыс. евро.

Средства выплачивались широкому кругу сил, выступающих против переименования страны: македонским политикам из разных партий, членам недавно основанных радикальных националистических организаций, а также футбольным хулиганам из клуба Вардара, которые участвовали в беспорядках в Скопье. Один из задержанных во время акции протеста хулиганов подтвердил, что его группа получила наличные деньги от Саввиди. Протесты против переименования Македонии прошли и в Греции.

Российский миллиардер Иван Саввиди

Фото: Getty Images

Иван Саввиди, также известный как Саввидис, является одним из самых богатых бизнесменов России. Его состояние, по предварительным данным, оценивается в два миллиарда долларов. После переезда в Грецию в середине 2000-х годов он приобрел греческий футбольный клуб ПАОК и ряд СМИ.

В марте 2018 года Саввиди спровоцировал скандал, прервав матч с командой АЕК из-за незасчитанного гола. Миллиардер выбежал на поле и начал возмущаться и угрожать арбитру Георгиосу Коминису. При этом, по словам тренера АЕК Маноло Хименеса, за спиной у Саввиди был пистолет, на который тот указал судье, заявив, что "его карьера завершена".

В августе 2018 года, уже после ухудшения отношений между Грецией и Россией и появления информации о том, что он финансировал протесты против переименования Македонии, Саввиди заявил, что сотрудники российского консульства пришли на футбольный матч с московским Спартаком в Салониках в состоянии алкогольного опьянения и потребовал их выслать.

"Зеркальная" высылка греческих дипломатов и реакция Греции

18 июля представительница МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге в связи с высылкой российских дипломатов, что на Афины оказывалось "сильнейшее давление британских и американских партнеров". Стоит отметить, что греческие власти заняли осторожную позицию после отравления в Британии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и не стали высылать российских дипломатов вслед за другими западными странами.

МИД Греции назвал заявление Захаровой "характерным примером неуважения"

Фото: Getty Images

После слов Захаровой Министерство иностранных дел Греции заявило, что Россия не уважает страну и не понимает ценностей греческой политики.

"Заявление пресс-секретаря МИД России является характерным примером неуважения к третьей стране и непонимания современного мира, в котором государства, несмотря на их размеры, могут проводить независимую, многоплановую и демократичную внешнюю политику", - отметили в греческом внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Греции подчеркнули, что "свидетельства, на основании которых действовала Греция, были своевременно предоставлены российским властям".

"Афины стремились с самого начала воспринимать действия этих людей как не имеющие отношения к официальной российской внешней политике. Однако своим сегодняшним заявлением представитель российского МИДа соглашается с ними", - добавили в МИД Греции.

19 июля российские СМИ сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров отменил визит в Грецию. Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что сентябрьский визит Лаврова "утратил актуальность". Маслов также подтвердил, что Россия намерена выслать греческих дипломатов.

6 августа в российском МИДе заявили, что вручили послу Греции в РФ Андреасу Фриганасу ноту в связи с "недружественными действиями Афин в июле" и объявили о зеркальных ответных мерах. После этого МИД Греции вызвало посла России Андрея Маслова и сообщило о протесте греческой стороны против действий РФ.

10 августа МИД Греции назвал высылку своих дипломатов из РФ местью.

"Мы приняли меры против российских дипломатов только после получения и документирования соответствующих доказательств ... В свою очередь, решение МИД России не основывалось на доказательствах и было произвольным и мстительным, в отличие от решения греческой стороны, которое основывалось на конкретных доказательствах незаконной деятельности российских официальных лиц и граждан в Греции", - сказано в заявлении.

Афины предостерегли Россию от попыток подкупа госчиновников с целью подрыва ее внешней и внутренней политики.

"Мы хотим напомнить нашим российским друзьям, что ни одна страна в мире не потерпит попыток: а) дачи взяток государственным чиновникам; б) подрыва ее внешней политики; в) вмешательства в ее внутренние дела", - заявили дипломаты.

Борьба патриархатов и финансирование Афона

Одновременно с дипломатическим конфликтом Греция начала отказывать священникам Русской православной церкви в визах. Русская служба Би-би-си пообщалась с тремя такими священниками. Близкий к Константинополю источник пояснил, что "это политика греческого правительства, теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния".

Греческий журналист и политический аналитик Яннис Куцомитис рассказывал Радио Свобода, что в Греции давно известно о попытках России укрепить свое влияние среди монахов и церковной иерархии на Афоне. По его словам, "Можно говорить чуть ли не о необъявленной войне между Русской православной церковью и греческой церковью, точнее, Константинопольским патриархатом".

Путин, патриарх Кирилл и еще несколько представителей РПЦ во время визита на Афон, май 2016 года

Фото: Getty Images

"Монашеская обитель на Афоне очень влиятельна, и она получает все увеличивающуюся поддержку, в том числе финансовую, от Русской православной церкви. В церковно-политическом плане цель этих усилий - разделить Афонскую обитель и Константинопольский патриархат", - объяснил Куцомитис.

Кроме того, борьба между Московским и Константинопольским патриархатами ведется за влияние в Иерусалиме, на Святой земле, за контроль над Иерусалимским патриархатом и конкретными церковными объектами.

Еще один из спорных вопросов между РПЦ и Константинопольским патриархатом - предоставление Украине автокефалии. Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет сообщал, что к противодействию предоставлению Томоса подключилось российское государство и дипломатия. "Но, несмотря на это, Вселенский патриарх стоит пока твердо на своем намерении дать Томос об автокефалии украинской церкви", - подчеркнул Филарет.

5 августа 2018 года офис Генерального секретаря Священного Синода Константинопольского патриархата сообщил, что 31 августа в Константинополе должны состояться переговоры между патриархом Варфоломеем и главой РПЦ Кириллом. О темах переговоров не сообщалось.

Сообщения об отзыве посла

11 августа 2018 года российские СМИ сообщили, что руководство Греции приняло решение отозвать своего посла из РФ Андреаса Фриганаса, заменив его на другого дипломата. Согласно сообщению, решение об этом принял лично министр иностранных дел Греции Никос Котзиас.

Посла Греции в России Андреаса Фриганаса (в центре) могут заменить уже в сентябре

Фото: Getty Images

ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Греции сообщило, что это может произойти в сентябре.