Лев Марголин о Румасе: Я никаких изменений ни снаружи, ни внутри не ожидаю 1 20.08.2018, 18:36

Лев Марголин

Новый премьер никак не повлияет на ситуацию.

«Убежден, что дальнейшая совместная работа по линии правительств наших стран будет содействовать наращиванию всего комплекса российско-белорусского взаимодействия», – подчеркнул российский премьер, сообщает пресс-служба Совмина РФ, пишет «Завтра твоей страны».

Изменится ли что-то в межправительственной деятельности после назначения Сергея Румаса белорусским премьером? Экономист Лев Марголин прогнозирует, что во взаимоотношениях с Россией никаких изменений не будет, поскольку все, что происходит, носит закономерный характер.

– Закономерный характер носят проблемы с кредитами, потому что, с одной стороны, у России самой денег нет, а с другой стороны, они, как и МВФ, прекрасно понимают, что нужны реформы, которые уже назрели и перезрели.

На мой взгляд, эти дифирамбы Медведева основываются как раз на том, что Румасу будет проще объяснять. Когда приезжает Лукашенко или приезжал уже бывший вице-премьер Семашко, то они и слушать ничего не хотели: давай, и все. А этому, может, удастся что-то объяснить, о чем-то договориться, найти взаимоприемлемые шаги, – полагает эксперт.

В том плане, добавляет собеседник, в каком это хотел бы Лукашенко, – в плане получения денег, нефти, отмены нефтяного налогового маневра ничего не изменится.

– Как и внутри Беларуси. Некоторые говорят, что Румас согласился стать премьером, потому что он выторговал у Лукашенко какие-то обещания на реформы. Мне кажется, что у Лукашенко если что-то на словах и выторгуешь, то все равно такой характер и такое представление об экономике, что он будет делать по-своему. Поэтому я никаких изменений ни снаружи, ни внутри не ожидаю, говорит экономист.

Различия между прежним премьером Андреем Кобяковым и нынешним главой правительства Сергеем Румасом заключаются в том, что последний больше разбирается в экономике, полагает эксперт:

– Он был и вице-премьером по экономике, и банком руководил, а это немного воспитывает. Что касается будущих отношений Румаса с Медведевым, то, возможно, беседовать они будут более культурно, возможно, чаще встречаться, но серьезных изменений во взаимоотношениях по экономике однозначно не будет.

В свою очередь, бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь утверждает, что взаимоотношения между правительствами на 90% зависят от взаимоотношений президентов:

– Поэтому я не думаю, что произойдут какие-то серьезные изменения. Главное – взаимоотношения между Путиным и Лукашенко, а все остальное вторично.

Отношения между премьерами, конечно же, важны, говорит собеседник, если есть самостоятельность самих глав правительств:

– Но, насколько понимаю, новый премьер будет не столь самостоятельным, как и не очень самостоятелен премьер в России. А им предстоит решать важные проблемы – это топливно-энергетический комплекс, нефть, газ, объемы, переработка, – договоримся, значит, будет проще. Если договоренность не будет достигнута, то Беларуси будет сложнее. Кроме того, много вопросов по промышленности – заменяемость, выполняемость и так далее. Вообще, взаимоотношения с Россией очень важны, ведь это наш основной торговый партнер, – констатирует эксперт.

У самой России, продолжает собеседник, сейчас не лучшие времена:

– Естественно, они будут поджимать, закрывать те краны, через которые подпитывалась Беларусь, поэтому надеяться надо на себя. Но не думаю, что персонально Румас может повлиять на ситуацию, тем более заявление Лукашенко о том, что шоковой терапии не будет, настораживает, и можно предполагать, что останется по-прежнему. Надеюсь, серьезных изменений в отношениях между Беларусью и Россией не произойдет, только бы хуже не было.