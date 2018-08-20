Венесуэльцы тысячами бегут из страны 2 20.08.2018, 18:29

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Бразилия отправляет войска на границу.

Бразилия направляет войска и полицию в город Пакарайма на границе с Венесуэлой, где были совершены нападения и поджоги в лагерях венесуэльских мигрантов, сообщает BBC.

Накануне президент Бразилии Мишел Темер провел экстренное совещание правительства и силовиков. В стране растет недовольство в связи с большим количеством беженцев.

Тяжелый экономический кризис и политическая нестабильность в Венесуэле вынуждают население просить убежища в Бразилии и других соседних странах. Министр иностранных дел Венесуэлы призвал власти Бразилии гарантировать гражданам Венесуэлы безопасность и принять меры для защиты их имущества.

Жители Пакараймы забаррикадировали дороги и подожгли имущество венесуэльских беженцев

Фото: AFP

Сообщения о том, что граждане Венесуэлы массово и незаконно пересекают границу, поступают также из Эквадора.

В воскресенье сотни человек были задержаны пограничными службами, после того как Эквадор ввел новое миграционное правило, согласно которому прибывающим через территорию Колумбии венесуэльцам теперь надо иметь действующие паспорта, а не просто карточки удостоверения личности, как это разрешалось до сих пор.

Большинство беженцев пробираются на юг, в Перу и Чили, где у многих живут родственники.

Политический и экономический кризис в Венесуэле и как следствие высокая инфляция привели к постоянному дефициту продовольствия и медикаментов.

Впервые напряженность на границе возникла когда сотни женщин попытались прорваться за товарами первой необходимости со стороны Венесуэлы в Колумбию. Во избежание инцидентов венесуэльские власти начали открывать границу на несколько часов в неделю, после чего туда за продуктами уже легально устремились тысячи человек.

По некоторым подсчетам, число экономических беженцев из Венесуэлы уже достигло миллиона человека,

Что произошло на границе с Бразилией?

Бразильская полиция в пограничной Пакарайме уже с трудом справляется с ситуацией

Фото: AFP

В субботу в пограничном городе Пакарайма сразу несколько временных лагерей беженцев подверглись нападению со стороны разъяренных местных жителей. Нападению предшествовали сообщения о том, что владелец одного из местных ресторанов был сильно избит венесуэльцами.

Группы мужчин с камнями и палками в руках подожгли палатки и другое имущество беженцев. Сообщается, что после инцидента более 1000 человек бежали обратно в Венесуэлу.

С той стороны границы поступают сообщения о нападениях на автомобили с бразильскими номерами.

Министр общественной безопасности Бразилии заявил, что в понедельник в помощь местной полиции из центра страны прибудут отряды военных.

Что происходит в Эквадоре?

Венесуэльцы ждут, когда им позволят попасть в Эквадор. Обратно идти они не могут, а многие рассчитывают воссоединиться с родственниками в Перу и Чили

Фото: REUTERS

Корреспонденты сообщают, что сотни венесуэльцев продолжают попытки пересечь границу с Эквадором, несмотря на введенное на днях новое эмиграционное правило.

Десятки задержанных просто уходят с блокпоста Румичака и идут вдоль плохо охраняемой границы в поисках лазейки.

"У нас нет денег, мы должны продолжать путь и наладить нашу жизнь", - сказала агентству Рейтер учительница начальных классов Майерли Исагирре.

Другие разбивают палатки и пытаются укрыться в них от холода: зима в Эквадоре, территория которого находится на горных возвышенностях, довольно сурова.

"Мы пришли с побережья Карибского моря, и такой холод невыносим для нас", - говорит Хорхе Луис Торреальба, бежавший из Венесуэлы с семьей и друзьями.

Благотворительные организации опасаются, что когда эти люди доберутся до границы с Перу, им всем придется платить штраф за нелегальное пересечение территории Эквадора.

"А денег у них нет", - говорит Густаво Сальвадор из "Красного креста".

Въезжать в Эквадор без паспортов по-прежнему могут только дети и подростки в сопровождении взрослых. Всем остальным необходимо иметь при себе документ. Это правило было введено на прошлой неделе, а люди находятся в пути уже несколько месяцев, и ужесточение правил застигло их врасплох.

Что говорят другие соседи?

Антиправительственные выступления в Венесуэле продолжались несколько месяцев, но свергнуть Мадуро оппозиции не удалось

Фото: AFP

Из-за неослабевающего потока людей, бегущих из Венесуэлы, с 25 августа Перу также вводит въезд в страну по паспортам.

В феврале этого года распорядился усилить пограничный контроль президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Однако это только усилило стремление тысяч граждан Венесуэлы любыми путями попасть за границу.

Оппозиция Венесуэлы обвиняет в кризисе правящую социалистическую партию. Богатая нефтью страна могла бы достойно жить даже при невысоких мировых ценах на нефть, считают противники властей, но правительство, унаследовавшее от покойного Уго Чавеса политику "боливарианской революции" и огосударствления экономики, погрязло в коррупции.

В прошлом году по стране прокатилась волна антиправительственные выступления с участием миллионов человек.

Оппозиция утверждала, что в протестах, продолжавшихся несколько месяцев, приняли участие 85% граждан страны.

Люди требовали отставки президента Николаса Мадуро. В столкновениях с полицией погибли десятки человек, сотни были арестованы.

Николас Мадуро был переизбран на пост президента в мае этого года.