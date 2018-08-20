Названы десять городов мира с вдохновляющим дизайном 20.08.2018, 18:56

Рим

В список попали совершенно разные по размеру города.

Журнал Metropolis назвал десять городов со всего мира с вдохновляющим дизайном. В неранжированный список вошли Рим и Киото, Стамбул и Новый Орлеан и другие города, пишет «Новое время».

«Мы представляем 10 городов, которые вдохновляют или резонируют с дизайнерами и профессионалами, которых мы опрашивали. Наши «вдохновляющие» города в 2018 году демонстрируют интересное сочетание мощного мастерства и безумной локальности, созданного против многовековых - в некоторых случаях тысячелетних - городских пейзажей», - пишет издание.

В список попали совершенно разные по размеру города: небольшие муниципалитеты и мегаполисы. «Характерный городской характер и социальная атмосфера дали этим городам уникальную, мгновенно узнаваемую форму с ценным набором окрестностей, музеев, событий и историй», - говорят авторы списка.

Десять городов с вдохновляющим дизайном (2018 Inspirational Design Cities):

Пекин

Фото: Zao/Standardarchitecture, Wang Zilung

Стамбул

Фото: Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV)

Киото

Новый Орлеан

Фото: Eskew+Dumez+Ripple

Роттердам

Фото: Studio Wieki Somers

Саванна

Сан-Франциско

Фото: Dale Cruse / Flickr

Рим

Фото: Troppo Freddo

Барселона

Фото: Poblenou Urban District