Названы десять городов мира с вдохновляющим дизайном
- 20.08.2018, 18:56
В список попали совершенно разные по размеру города.
Журнал Metropolis назвал десять городов со всего мира с вдохновляющим дизайном. В неранжированный список вошли Рим и Киото, Стамбул и Новый Орлеан и другие города, пишет «Новое время».
«Мы представляем 10 городов, которые вдохновляют или резонируют с дизайнерами и профессионалами, которых мы опрашивали. Наши «вдохновляющие» города в 2018 году демонстрируют интересное сочетание мощного мастерства и безумной локальности, созданного против многовековых - в некоторых случаях тысячелетних - городских пейзажей», - пишет издание.
В список попали совершенно разные по размеру города: небольшие муниципалитеты и мегаполисы. «Характерный городской характер и социальная атмосфера дали этим городам уникальную, мгновенно узнаваемую форму с ценным набором окрестностей, музеев, событий и историй», - говорят авторы списка.
Десять городов с вдохновляющим дизайном (2018 Inspirational Design Cities):