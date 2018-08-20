Алексей Бага: Нынешний ПСВ имеет слабые места 20.08.2018, 19:13

Фото: fcbate.by

Тренер БАТЭ рассказал о противнике, новичках команды и деньгах.

На «Борисов-Арене «прошла пресс-конференция с участием главного тренера БАТЭ <>BАлексея Баги и защитника Евгения Яблонского, приуроченная к первому матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «ПСВ», пишет официальный сайт ФК БАТЭ.

Алексей Бага порадовался усилению команды, длинне скамейки, состоянием новичков и рассказал, какую работу проделал тренерский штаб, чтобы собрать информацию о противнике.

— Как оцените текущее состояние команды? Все ли здоровы?

— Неделя после домашнего поединка с «Карабахом» пролетела быстро. Работали в штатном режиме. К счастью, никаких проблем нет. Все готовятся. Учитывая, что добавилось трое футболистов, имеем в распоряжении обширную обойму. Так что, естественно, кто-то не попадет в заявку на матч. Вечером проведем предыгровое занятие — и потом решим. В любом случае это приятная головная боль для тренерского штаба.

— Михаил Гордейчук может выйти на поле?

— Да. По Мише определимся завтра.

— Что скажете по Денису Полякову, Эрвейну Мукаму и Луваге Кизито? Они могут рассчитывать на попадание в заявку на поединок с ПСВ?

— Сейчас точно не скажу. Они тренируются, готовятся к матчу. Есть еще более суток для выбора стартового состава и запасных. Сражение предстоит очень серьезное. И попасть в такую игру новичкам непросто. Они хорошие футболисты, усиление для БАТЭ, но не имеют гарантий попадания завтра в заявку.

— Насколько довольны подписанием Полякова?

— Очень доволен. Опытнейший футболист, игрок национальной сборной. Выступал за сильнейший кипрский клуб, пускай и недолго. Внес лепту в завоевание «Апоэлем» чемпионства. Очень универсален — способен действовать как в защите, так и в опорной зоне. Обалденные человеческие качества. Это усиление не только на поле — и в раздевалке, так называемой «химии».

— Тяжело ли будет выбирать состав оборонительной линии? В начале сезона там были кадровые проблемы, а сейчас все здоровы. Плюс Поляков добавился.

— Это будет вызывать определенные трудности. Но хорошая команда сильна не количеством квалифицированных исполнителей, а тем, что каждый осознает свою значимость, свои функции, предназначение. В БАТЭ собраны именно такие ребята. Если кому-то нужно будет наступить на горло своей песне ради результата, ради победы, думаю, это не станет проблемой для микроклимата в коллективе.

— Изменился ваш статус — работаете без приставки «и.о.» Это как-то повлияло на вас?

— Стало больше звонков с предложением проставиться. (Улыбается) А в работе ничего не поменялось. Ребята так же относятся ко мне, я — к ним. Это случилось между домашними противостояниями с «Карабахом» и ПСВ. Не было времени хлопать в ладоши и помпезно отмечать. Это технический момент — всего-то требовалось подписать одну бумажку.

— После жеребьевки вы сказали, что будете интересоваться любыми сведениями о ПСВ. Много ли информации получили?

— Очень плодотворно слетал в Голландию на матч ПСВ с «Фортуной» Дмитрий Молош. Это не красивые слова — Дмитрий Васильевич привез много полезных данных. Мы также посмотрели матч по интернету.

Вдобавок под рукой — запись поединков ПСВ за Суперкубок Голландии и в стартовом туре «Эредивизи», спаррингов с «Олимпиакосом» и «Галатасараем». Это мы видели и знаем. Я имел продолжительную беседу с Сергеем Владимировичем Боровским, под руководством которого солигорский «Шахтер» сражался с ПСВ в 2014-м в Лиге Европы. Сергей Владимирович высказал свои соображения. Правда, с тех пор обойма эйндховенцев существенно изменилась.

— По старту сезона самый опасный в рядах «красно-белых» — мексиканец Лосано. Уделите ли ему повышенное внимание?

— Этот футболист действительно выделяется. Предметный, структурный анализ с индивидуальными заданиями для наших футболистов состоится завтра — на установке и теоретическом занятии в первой половине дня. Дадим указания и касаемо Лосано.

— БАТЭ уже обеспечил себе еврокубковую осень. Это расслабляет?

— Точно не расслабляет. Как сказал Женя, мы рады продолжать участие в Лиге чемпионов. И, как бы ни звучало, до финального свистка в Эйндховене наша цель — попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Пока мы здесь — будем стремиться к большему.

— Деньги — это серьезный мотивирующий фактор? Уже есть 8 миллионов евро, а может быть 15 в случае выхода в группу Лиги чемпионов.

— Если проводить градацию таких факторов, то деньги точно далеко не на первом месте. Никакой банковский транш не заменит игры на «Олд Траффорд», «Сан-Сиро», «Камп Ноу», «Альянц-Арене», если, конечно, ты нормальный спортсмен и правильно относишься к своей профессии. А деньги — это преходящее.

— В ПСВ в межсезонье прошли кадровые изменения. Нашли какие-то места у конкурента, на которые можно надавить?

— Если говорить глобально, то слабые места есть у любой команды. Даже гранды пропускают, ошибаются, терпят поражения. У ПСВ средний возраст игроков — 23 года. Талантливая молодежь, может, еще не столь раскрученная, но мечтающая выступать в топ-клубах. Это говорит о том, что мы имеем весьма высокие шансы.

Надо понимать: если попадаешь под «Баварию», где играют чемпионы мира и победители Лиги чемпионов, то для нее давление трибун, соперника в выездном матче — привычное дело. А здесь крепкий европейский бренд, сильная команда. Но мы настроены решительно. А нынешний ПСВ имеет слабые места.

— Вы сказали, что завтра кто-то не попадет в заявку. А весной, наоборот, возникали кадровые сложности. Евгений Яблонский тогда здорово справлялся и в центре обороны, и в опорной зоне. То, что он сидит сейчас рядом с вами, говорит о том, что Женя гарантировал себе место в заявке?

— Это ничего не значит. Просто Женя живет ближе всех к Борисову. Я подобрал его на остановке — и привез сюда. (Улыбается)

— У ПСВ сменился главный тренер. В Голландии говорят, что при ван Боммеле команда играет в более атакующий футбол, чем при Коку. Это для БАТЭ плюс или минус?

— Начнем с того, что ван Боммел провел у руля ПСВ всего три официальных матча. Голландским специалистам и прессе виднее, как он строит игру. Но то, что эйндховенцы играют в атаку, заметно невооруженным взглядом. Да и раньше никогда не сидели в обороне. Трудно сказать, что удобнее: когда против тебя плотно обороняются, как в чемпионате Беларуси, или когда защищаешься сам и имеешь шансы на контратаки. В любом случае нам предстоит тяжелая игра.

— Расскажите подробнее об африканских новичках. За какие качества пригласили в БАТЭ Мукама и Кизито?

— Они совсем мало времени провели с командой, учитывая, что были выходные после матча с «Карабахом». Всего три рабочих дня. Это индивидуально сильные футболисты, быстрые. Для своего возраста достаточно опытные. Мукам приглашался в юношеские сборные Франции плюс уже адаптирован к нашему чемпионату, что является большим плюсом. У Кизито под сорок матчей за сборную Уганды. Силу африканских национальных команд знаем непонаслышке, невзирая на названия — Уганда, Нигерия или Кот-д'Ивуар. Это в любом случае уровень. Люди оттуда играют по всему миру, в том числе в топовых лигах. И Мукам, и Кизито — коммуникабельные, знают английский. Единственное, их статус. Один на контракте, второй пока в аренде. Посмотрим, как у них сложится.

— Насколько помогают вам переносы матчей внутреннего календаря? БАТЭ в последнее время выступает в недельном цикле. Или могли бы сыграть при необходимости?

— Надо понимать, что есть человеческий фактор, есть окна в регламенте, которыми можно воспользоваться. Если есть возможность иметь больше дней на подготовку и восстановление и можно этим пользоваться, то почему нет? Это нормальная практика в Европе. А помогает ли… Если бы были совсем жесткие условия, справились бы в любом режиме. Но раз есть возможность в регламенте, календаре, то пользуемся ей.