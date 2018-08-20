Вкус и цвет: почему логотипы фастфуда желтые 20.08.2018, 19:59

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В маркетинге нет случайностей.

Если вы уже узнали, почему все фильмы сине-оранжевые, присмотритесь к маркам фастфуда — они дадут почву для новых изысканий в области цвета. Желтые буквы «Макдональдса» и Subway, желтый фон в логотипе «Бургер Кинга» — на первый взгляд это просто элементы дизайна, но в маркетинге нет случайностей, пишет журнал «Нож».

Большинству достаточно 90 секунд, чтобы принять решение о покупке, при этом от 62 до 90 % потребителей принимают это решение, основываясь на привлекательности цвета, замечает издание.

Почему именной желтый? Это цвет, который дает ощущение комфорта и надежности. Таким и должен быть фастфуд — быстрым, удобным и предсказуемым. Вы ведь всегда знаете, что получите, покупая чикенбургер или филе-о-фиш.

Кроме того, желтый ассоциируется с благополучием и теплотой. Он хорошо выделяется — кстати, как и красный, так что сочетающие эти цвета дизайнеры и маркетологи «Бургер Кинга» гениальны.

Стратегию «красный + желтый» даже называют принципом «кетчупа и горчицы». Красный вызывает аппетит и побуждает к импульсивности, желтый дарит чувство удовлетворения и комфорта.

«Суть маркетинга в том, чтобы построить с людьми эмоциональную связь; создать историю, которая отзовется в их надеждах, мечтах и опасениях, — говорит консультант по маркетингу Никки Хесфорд. — Цвету в этом принадлежит ведущая роль, поскольку люди реагируют на него подсознательно. Отдаем мы себе отчет или нет, у цветов есть коннотации, исходя из которых мы выносим моментальные суждения».

Не тот цвет упаковки может навредить бренду. Поэтому зачастую производители повторяются: например, марки здоровой еды делают ставку на зеленый цвет и приглушенные, естественные оттенки.