Средний чек россиянина за продукты достиг минимума 7 20.08.2018, 20:21

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Россияне продолжают сокращать траты во время походов по магазинам.

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле 2018 года снизился на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 496 рублей. Это минимальное значение с марта 2016 года. Такие данные в понедельник, 20 августа, опубликовали в российском исследовательском холдинге "Ромир", сообщает "Немецкая волна".

Эксперты подчеркивают, что снижение суммы среднего чека продолжается четвертый месяц и наблюдается практически во всех федеральных округах России. По сравнению же со значением прошлого года показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей.

Северный Кавказ тратит больше, чем Москва

Рост показателя произошел только на Северном Кавказе, где за один поход в магазин местные жители стали тратить на 15% больше. В денежном эквиваленте их средний чек вырос на 92 рубля и достиг 564 рублей. Больше всего траты на продукты сократили в Южном федеральном округе - там сумма чека уменьшилась на 7,6% до 423 рублей. В Москве снижение составило 1,2% - за один поход в магазин жители столицы оставляют 677 рублей.

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.