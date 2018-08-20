Владелец скандального ресторана в Куропатах: Салют? Это было не на моей территории 20.08.2018, 20:33

1,660

Леонид Зайдес попытался оправдаться.

В пятницу, 17 августа, в ресторане «Поедем поедим» около Куропат прошла свадьба. Возле урочища, по словам Дмитрия Дашкевича, вечером был салют. Tut.by узнал, что по этому поводу думает один из учредителей ресторана Леонид Зайдес. Змитер Дашкевич снял, как на территории ресторана «Поедем, поедим» на восточной стороне танцевала компания людей, а музыка была слышна и рядом с крестами, где стоял Дашкевич.

Вечером активист заснял салют вблизи урочища Куропаты. В комментариях Дашкевичу прислали фотографии с пустыми коробками от фейерверка вблизи забора ресторана, со стороны дороги. После этого случая в Сети появилась петиция, которая уже собрала более 700 подписей и которую планируют направить в Генеральную прокуратуру. В обращении активисты призывают провести проверку, а также выписать предписание о закрытии ресторана СООО «Белрестинвест» из-за «неоднократных нарушений существующих обременений, указанных в ответе генпрокуратуры от 13.07.2018 за номером 0703-446-2012».

Ведь ранее Генпрокуратура сообщала, что по ПДП земельный участок, где расположено заведение, имеет обременения в использовании.

— С восточной стороны ресторана исключаются все виды «громких мероприятий», организации отдыха на открытом воздухе. Данное ограничение касается всех форм отдыха в связи с необходимостью исключить нарушение сакрального характера примыкающей с восточной стороны историко-культурной ценности.

Леонид Зайдес: «На подконтрольной мне территории салюта не было»

Эту ситуацию прокомментировал один из учредителей ресторана Леонид Зайдес.

— Свадьба была, этого никто не отрицает. А салюта не было. Притом свадьба на девять человек, это разве свадьба? Люди сделали предзаказ, пришел мужчина в костюме, невеста в белом платье, даже не в фате. Мне их что, выгнать? Они просто расписались. Эта видеозапись сделана не на моей территории. Есть моя территория, за которую я отвечаю. На подконтрольной мне территории салюта не было.

Бизнесмен говорит, что у него есть видеозапись, которая это подтверждает.

Зайдес поясняет, что для него мероприятие — это когда арендуют ресторан, приезжает кортеж, невеста в фате, свидетели, музыка. «Но этого не было, не угадали», — подчеркивает он.

— А то, что происходит за пределами территории… Ну вы поймите правильно. Вызывайте тогда милицию, я за ту территорию ответственности не несу. А так называемая свадьба, наверное, была. Но она была без музыки, без ничего, телевизор работал. Было девять человек. Кортежа и лимузинов не было.

— Мог ли быть фейерверк, например, около заправки?

— Наверное, такое быть могло. Я не буду отрицать, я там не присутствовaл.

Зайдес подчеркнул, что обременения в использовании территории касаются только восточной стороны. Это сторона Куропат.

— Если я зайду с другой стороны — со стороны входа, то обременений нет. И салют могу там пускать по логике. Никто мне ничего не сможет тут сказать.