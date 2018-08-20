Глеб: Стояла цель – попытаться пробиться в группу ЛЧ 20.08.2018, 20:35

Футболист БАТЭ дал свой прогноз на матч с ПСВ.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против ПСВ, сообщает «Прессбол».

– Соперник сильный. Молодая команда, которая показывает красивый, зрелищный футбол. Будет непросто. Тем не менее до первой игры шансы 50 на 50.

– Молодость нынешнего ПСВ – для БАТЭ это плюс или минус?

– Все станет ясно на поле. Мы настраиваемся очень серьезно – игра будет тяжелой. Конечно, нам будут помогать родные болельщики и стены. А также мотивировать команду еще больше. Хотя мотивации у нас и так хватает.

– Еврокубковую осень БАТЭ уже обеспечил. Это расслабляет?

– Нисколько. Еще перед началом сезона стояла максимальная цель – попытаться пробиться в группу Лиги чемпионов. И мы все для этого делаем. Никакой расслабленности.

– То есть ощущения сделанного дела нет?

– Совершенно верно. Разбираем соперника и готовимся дать бой, – сказал Глеб.

Первый матч в противостоянии раунда плей-офф Лиги чемпионов БАТЭ – ПСВ пройдет 21 августа на «Борисов-Арене» и начнется в 22.00 по белорусскому времени.