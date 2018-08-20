Глеб: Стояла цель – попытаться пробиться в группу ЛЧ
- 20.08.2018, 20:35
Футболист БАТЭ дал свой прогноз на матч с ПСВ.
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против ПСВ, сообщает «Прессбол».
– Соперник сильный. Молодая команда, которая показывает красивый, зрелищный футбол. Будет непросто. Тем не менее до первой игры шансы 50 на 50.
– Молодость нынешнего ПСВ – для БАТЭ это плюс или минус?
– Все станет ясно на поле. Мы настраиваемся очень серьезно – игра будет тяжелой. Конечно, нам будут помогать родные болельщики и стены. А также мотивировать команду еще больше. Хотя мотивации у нас и так хватает.
– Еврокубковую осень БАТЭ уже обеспечил. Это расслабляет?
– Нисколько. Еще перед началом сезона стояла максимальная цель – попытаться пробиться в группу Лиги чемпионов. И мы все для этого делаем. Никакой расслабленности.
– То есть ощущения сделанного дела нет?
– Совершенно верно. Разбираем соперника и готовимся дать бой, – сказал Глеб.
Первый матч в противостоянии раунда плей-офф Лиги чемпионов БАТЭ – ПСВ пройдет 21 августа на «Борисов-Арене» и начнется в 22.00 по белорусскому времени.