Эксперт: Украинская ракета «Нептун» сможет поражать российские цели в Крыму 3 20.08.2018, 20:44

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Дальность ракет будет гораздо большей, чем заявлялось.

Новая украинская ракета «Нептун», которую недавно испытали в Одесской области, после принятия на вооружение сможет поражать военные цели в аннексированном Россией Крыму.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, отвечая на вопрос о возможностях нового оружия.

«Да, абсолютно, это возможно. Это попытка существенно решить вопрос о боеспособности за счет ассиметричных действий. Корабли большого водоизмещения мы строить не успеваем, а наличие ракетного компонента, который может применяться с берега, с малых катеров, с истребителей – это вариант, который заставит побеспокоиться российскую сторону», – отметил эксперт.

Сергей Згурец добавил, что, хоть дальность ракеты «Нептун» заявлена как 300 километров, фактически она будет гораздо большей по примеру российских крылатых ракет «Калибр».

Ранее в Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун», которая, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, «способна уничтожать любые морские и наземные цели».

16 августа пресс-служба Черноморского флота России сообщила, что фрегат «Адмирал Григорович» впервые выполнил ракетную стрельбу ракетами «Калибр» в акватории Черного моря. Российские военные также отметили, что мишень, имитирующая корабль условного противника, находилась на расстоянии около 80 километров. Кроме того, фрегат «Адмирал Макаров» начал переход из Балтийского в Черное море, к месту постоянного базирования в аннексированном Севастополе. Корабль вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК» и «Штиль».