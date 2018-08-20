Турция пожаловалась на США в ВТО 20.08.2018, 21:51

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Турецкая лира продолжает терять в стоимости к доллару.

Турция инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с решением США повысить таможенные пошлины на турецкую сталь и алюминий, сообщает "Новое время".

"В связи с упомянутыми дополнительными пошлинами наша страна пригласила США на дебаты в ВТО. Таким образом, было инициировано судебное разбирательство из-за повышения США тарифов на экспортируемые Турцией сталь и алюминий", - цитирует Анадолу заявление Минторговли Турции.

В ведомстве уточнили, что кроме Турции, в ВТО против США запустили разбирательства торговых споров Индия, Китай, Швейцария, Норвегия, Канада, Россия, Мексика и Европейский Союз.

Напомним, что президент США Дональд Трамп распорядился вдвое поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции.

Утром в понедельник курс доллара в Турции начал расти с отметки 5,99 лиры. Доллар вырос на 1,94% и стал равен 6,12 лиры.